- Смертельный инцидент в доме престарелых - обвиняемый отрицает воспоминания

Подозреваемый 93 лет, проживающий в доме престарелых и обвиняемый в убийстве своего соседа по комнате, не может вспомнить инцидент, когда его об этом спрашивает судья. "Нет", - отвечает он после долгой паузы, отрицая любое знание о жертве. Лишь когда на суде предъявляют фотографии места преступления, он смутно припоминает что-то, saying, "Что-то это напоминает". Однако он не может опознать человека.

Процесс над умственно неполноценным подозреваемым, обвиняемого в непредумышленном убийстве из-за своего насильственного поведения, начался в Региональном суде Траунштайна.

Прокуратура утверждает, что 93-летний мужчина жестоко атаковал своего 84-летнего соседа по комнате, ударив его по голове и заблокировав нос и рот, что в итоге привело к его смерти. Инцидент произошел всего через два дня после поступления жертвы и за день до запланированной перевозки подозреваемого.

Суд прекращает допрос пожилого человека из-за его ограниченных когнитивных способностей. Когда его спрашивают, где он находится, он отвечает: "В большом зале". Больше ничего. Судья принимает решение прекратить дальнейшие расспросы из-за его умственного состояния.

Психиатр, консультировавший подозреваемого перед судом, заявил, что у него все еще есть некоторая способность вспоминать и делать заявления об инциденте. Одно из его заявлений было: "Человек вел себя так, как будто все принадлежит ему".

"Это был обычный день"

Сотрудник, дежуривший в тот день, 22 января, в доме престарелых в Wasserburg am Inn, заявил, что ничего необычного не произошло, сказав: "Все было в порядке, день был тихим".

Насилие в домах престарелых не является редкостью. В мае 2021 года 88-летнего пациента с болезнью Альцгеймера приговорили к содержанию в безопасной психиатрической клинике после сексуального насилия и жестокого нападения на пожилую соседку с деменцией, что привело к ее смерти.

Ожидается, что безопасность и защита в домах престарелых для пациентов с деменцией станут еще более актуальной проблемой в ближайшие годы. Согласно информации баварского министра здравоохраненияJudith Gerlach (CSU), в Баварии сейчас проживает около 270 000 человек с деменцией, и к 2030 году их число достигнет 300 000, а к 2040 году - 380 000.

Брюш: "Мы слишком часто закрываем глаза"

"Дома престарелых не все райские уголки, антиутопии илиlawless зоны. В них живут люди с физическими и когнитивными ограничениями", - сказал Евгений Брюш, член правления Фонда защиты пациентов Германии, агентству Deutsche Presse-Agentur. По его словам, около 80% жителей домов престарелых в Германии страдают деменцией.

"От сотрудников ожидают многого", - сказал он. "Они должны распознавать конфликты и справляться со своими собственными разочарованиями. Необходимо культивировать культуру наблюдения. Открытость в обсуждении дефицитов является неотъемлемой частью этого. Надзор дополняет картину". Он критиковал: "Мы слишком часто закрываем глаза. Политически это сложный вопрос, потому что долгосрочное страхование оплачивает финансово напряженную систему. Общенациональная единая статистика насилия в домах престарелых была бы полезна".

Процесс в Траунштайне назначен на четыре дня в общей сложности. Приговор ожидается 10 сентября.

Защита утверждает, что из-за avanzed возраста и ухудшающегося умственного состояния подозреваемого инцидент должен быть классифицирован как "Убийство по неосторожности", а не как умышленное убийство.

Во время заключительных выступлений прокуратура подчеркивает серьезные последствия действий 93-летнего мужчины, сказав: "Это не было просто 'Убийством по неосторожности', это было жестокое и бессмысленное насилие против уязвимого пожилого человека".

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