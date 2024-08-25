- Смертельное происшествие приводит к четырем жертвам, пострадавшим в результате столкновения с автомобилем.

Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на федеральной дороге в районе Neuburg-Schrobenhausen, что привело к трагическим последствиям. Как сообщает полиция, 59-летний водитель, по причинам, пока неизвестным, выехал на встречную полосу недалеко от Schrobenhausen в субботу. Это неверное маневрирование привело к столкновению с автомобилем 71-летнего водителя.

71-летний водитель скончался на месте. 59-летний водитель и его пассажир получили серьезные травмы. Их доставили в больницы на вертолете скорой помощи.

К сожалению, еще один автомобиль врезался в обломки аварии. 74-летний и 66-летний пассажиры получили лишь легкие травмы. Для анализа инцидента был вызван эксперт. Дорога B300 была перекрыта в течение примерно четырех часов. Различные СМИ освещали это событие до настоящего отчета.

Жизнь 71-летнего водителя трагически оборвалась из-за столкновения. Медицинская команда боролась за жизнь 59-летнего водителя и его пассажира после того, как они получили серьезные травмы.

Читайте также: