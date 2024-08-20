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Смертельная ситуация в условиях беспроводной команды: боевые дроны управляются по оптическим волоконным линиям без перебоев

Вмешивающиеся объекты нарушают управление дроном.Это невозможно сделать с проводным подключением.В Украине появились модели дронов с проводным управлением, и немецкая компания надеется поставить их в Киев.

 and  Grigoriy Williams
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- Смертельная ситуация в условиях беспроводной команды: боевые дроны управляются по оптическим волоконным линиям без перебоев

Конфликт на границе с Украиной в основном определяется беспилотниками**. Они следят за противником, охотятся на противников и уничтожают транспортные средства и оборудование. Однако эти удобные дистанционные оружия не всесильны. Обе стороны разрабатывают тактики против беспилотников, которые включают в себя быстрые беспилотники, которые могут сбивать устройства противника, или использование дробовиков и боеприпасов с разрывом в воздухе, что позволяет пехоте уничтожать беспилотники.

На данный момент самой эффективной стратегией является электронное управление и контроль: помехи, блокирующие данные связи между оператором и беспилотником. Если одной стороне удастся превзойти другую в этом аспекте, это может временно нарушить работу беспилотников противника на большой территории.

Уязвимость беспилотников связана с радиосигналами. Как правило, в гражданских приложениях беспилотники управляются по радио. Сигналы управления и визуальные входные данные могут быть легко переданы.

В военной сфере они вернулись к старым техникам: дистанционному управлению через провод. С тех пор, как во время Второй мировой войны, этот метод используется. Многие противотанковые ракеты все еще управляются с помощью проводного соединения. Это включает в себя американскую ТОВ, советскую Корнет и немецкую Милан. Они используют металлические провода, но не могут передавать визуальные входные данные.

Немецкий кабельный беспилотник

В течение нескольких месяцев в Украине использовались небольшие беспилотники, прикрепленные к оптоволоконному кабелю. Кроме того, немецкая компания HIGHCAT из Констанца представила аналогичный беспилотник HXV, предназначенный для использования в Украине. Наиболее примечательное преимущество: такой беспилотник не может быть электронно подавлен. Его радиус действия высокий, оптоволоконный кабель легкий. Это критически важно, потому что беспилотник, а не оператор, разматывает кабель.

В то время как создатели беспилотников обычно держат свои проекты в секрете, соучредитель HIGHCAT Ян Хартман открыто говорит о проекте, делясь ценными сведениями о технологии. Радиус действия HXV составляет до 20 километров. Сами кабели остаются стабильными. Кроме того, они не постоянны укладываются; они нужны только для одной миссии. Самая сложная часть - разматывание, по словам Хартмана. Провод не должен скручиваться, и он не должен разматываться слишком свободно или туго, иначе ветер размотает катушку. "Сила торможения" тонкой нити низкая, но ее вес заметен. На расстоянии 10 километров система весит 1,5 килограмма, а на расстоянии 20 километров уже 3 килограмма. В результате грузоподъемность беспилотника, включая взрывчатку или камеру, уменьшается. С тяжелым беспилотником и высокой грузоподъемностью вес кабеля становится менее значительным.

Управление через провод также предлагает еще одно преимущество: с радиосоединениями местоположение оператора может быть определено, делая его мишенью для беспилотников противника. Это не проблема с кабелем.

Прогноз

Вероятно, беспилотники с оптоволоконным кабелем будут использоваться в больших количествах. Технология проста и доступна по цене. Другой альтернативой было бы оснащение existing беспилотников ИИ, что позволило бы им летать и атаковать автономно. Даже тогда не будет радиосоединения, подверженного подавлению. Однако интеграция необходимых электроники в беспилотник для этого подхода была бы сложной, и она была бы потеряна с беспилотником-камикадзе.

Беспилотники, устойчивые к помехам, гарантируют, что эти доступные weapons продолжат доминировать на поле боя. В течение года они все чаще будут встречаться с оружием, созданным для поражения небольших беспилотников. Ни ИИ, ни управление кабелем не защитят от этого.

В контексте технологии беспилотников и войны традиционные методы управления воздушными судами, такие как использование провода для дистанционного управления, могут помочь минимизировать уязвимость к электронным помехам, как в случае с беспилотниками, такими как немецкий кабельный беспилотник.

В настоящее время немецкая компания HIGHCAT использует небольшие беспилотники, прикрепленные к оптоволоконному кабелю, в Украине, которые оказались устойчивыми к электронным помехам благодаря своей системе управления через провод.

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