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Федеральные земли ГерманииНовостиСтоматологическая практика

Смертельная ошибка стоматолога: специалист по анестезии берет на себя ответственность

Анестезиолог отвергает обвинения публичного обвинителя в Severe sanitation shortcomings и верит в то, что он ввёл загрязнённую анестезию в молодую девушку.

 and  Michael Bootcampf
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Стоматолог-анестезиолог Leandro administrровал седативные средства разным детям во время их...
Стоматолог-анестезиолог Leandro administrровал седативные средства разным детям во время их стоматологических процедур, что привело к трагической смерти одного ребенка и серьезным заболеваниям других. Против него начались судебные разбирательства в Региональном суде Франкфурта.

- Смертельная ошибка стоматолога: специалист по анестезии берет на себя ответственность

Три года спустя после гибели девочки в стоматологической клинике в районе Хохтаунус, медицинский работник, дежуривший во время инцидента, взял на себя ответственность. На открытии процесса в Региональном суде Франкфурта адвокат 67-летнего подозреваемого заявил, что тот мог случайно допустить нарушения гигиены в критический момент.

Подозреваемый отверг обвинения, выдвинутые правовыми органами: он не переиспользовал одноразовые шприцы, не вводил избыточные дозы лекарств и не использовал один и тот же флакон анестетика для разных пациентов из соображений экономии.

Токсическая кровяная инфекция от зараженного анестетика

Согласно обвинениям, детям вводили зараженный анестетик, что привело к токсической кровяной инфекции. Юридическая команда обвиняет анестезиолога из Бенсхайма, южного Гессена, в непредумышленном убийстве и причинении телесных повреждений другим детям. Команда считает, что анестезиолог допустил множество ошибок.

28 сентября 2021 года анестезиолог проводил общую анестезию для стоматологических процедур в стоматологической клинике в Кронберге. День начался с анестезии взрослой женщины, за которой последовал девятилетний мальчик с сильной боязнью предстоящего лечения каналов в 9 утра.

Юридическая команда подозревает, что анестезиолог ввел мальчику тот же раствор анестетика, который использовался для женщины и уже содержал грибковую инфекцию. Этот же раствор был введен трем другим молодым пациентам, которых лечили в тот день.

Между введением анестетика и смертью прошло 10 часов

Четырехлетняя девочка была последним пациентом, которого анестезировали днем. Юридическая команда утверждает, что к этому времени раствор анестетика также содержал бактериальную инфекцию. Десять часов спустя она скончалась, смерть наступила вскоре после 2 часов ночи в стоматологической клинике. Анестезиолог пытался реанимировать ее. Согласно обвинениям, он допустил ошибки во время реанимации, и скорая помощь была вызвана минимум через три часа.

Несколько часов спустя после смерти девочки анестезиолог продолжил работу в стоматологической клинике в Бенсхайме. Якобы он ввел пятилетнему ребенку зараженное вещество, вызвавщее температуру 40,8 градусов Цельсия. Его три других молодых пациента из предыдущего дня также были в критическом состоянии, двое из них боролись за жизнь.

Большая преступная палата назначила семь дней суда, с ожидаемым вердиктом к концу сентября.

Несмотря на то, что стоматологическая практика в Бенсхайме находится под пристальным вниманием, анестезиолог продолжил проводить процедуры для пациентов. В течение этого периода он случайно использовал зараженный раствор анестетика в стоматологической процедуре другого пациента в своей практике.

Стоматологическая практика в Бенсхайме, где работал анестезиолог, была проверена на предмет инцидентов с зараженными растворами анестетика, которые привели к серьезным проблемам со здоровьем у нескольких пациентов.

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