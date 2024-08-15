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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Смертельная дорожная авария возле Любека

Человек съехал с дороги на своем фургоне. Он получил серьезные травмы и later умер в больнице.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
63-летний мужчина погиб в дорожно-транспортном происшествии возле Любца.
63-летний мужчина погиб в дорожно-транспортном происшествии возле Любца.

- Смертельная дорожная авария возле Любека

63-летний мужчина погиб в результате ДТП на окружной дороге 124 недалеко от Любца (район Людвигслуст-Пархим). Он потерял управление своим фургоном между Вердером и Любцем по неизвестным причинам и врезался в дерево. 63-летний мужчина later скончался в больнице. Ущерб имуществу составил примерно 30 000 евро.

Расследование ДТП на окружной дороге 124 показало важность улучшения мер безопасности tanto в транспорте, как и в средствах связи, так как службам экстренной помощи было трудно добраться до места происшествия из-за плохого покрытия сети. После ДТП было предложено внедрить современные системы связи, чтобы значительно улучшить время реагирования экстренных служб.

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