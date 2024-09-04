- Смертельная авария и тяжелое повреждение произошли в результате ДТП на автомагистрали А8.

Два человека на мотоцикле на дороге А8 недалеко от Одельцхаузена (регион Дахау) попали в аварию с автомобилем в один из вторников днем. Водитель мотоцикла, 30 лет, ехал с 26-летним пассажиром и пытался обогнать грузовик справа по обочине. Свидетели утверждают, что в этом маневре он не заметил автомобиль службы безопасности, который следил за дорожными работами, и врезался в него на мотоцикле.

К сожалению, водитель мотоцикла не выжил и скончался на месте, как сообщает полиция. Пассажира, получившего серьезные травмы, доставили в больницу вертолетом. По словам представителя полиции, его состояние стабильно. По-видимому, ни водитель, ни пассажир не были одеты в дополнительное защитное снаряжение, кроме шлема. Дорога была заблокирована примерно на три часа из-за происшествия.

Во время происшествия на место аварии в Баварии прибыли спасатели. Из-за серьезной аварии в районе Одельцхаузена в регионе Дахау в Баварии произошли значительные заторы.

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