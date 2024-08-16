- Смерть рыбы в Нюрнберге: два человека под следствием

После гибели рыбы и земноводных в ручье в Нюрнберге полиция начала расследование в отношении двух мужчин. В ходе опросов на месте было установлено, что 200-килограммовая бочка с использованным кулинарным маслом была вылита в дренажный канал в понедельник во время уборки, сообщили в полиции. Двум мужчинам, 48 и 63 лет, теперь грозит обвинение в халатном загрязнении воды.

В течение недели жители обнаружили жирную жидкость, а также мертвую рыбу и земноводных в Bucher Landgraben. Полиция, а также другие ведомства, такие как ведомство по охране окружающей среды и пожарная служба, оценили загрязнение. Расследование криминальной полиции указывает на то, что неизвестное вещество, скорее всего, попало в ручей из района заброшенной промышленной зоны.

Загрязнение Bucher Landgraben жирным веществом привело к значительному увеличению числа сообщений о мертвой рыбе и земноводных. Теперь установлено, что это преступление против природы, скорее всего, было результатом халатного загрязнения воды, в связи с чем двое подозреваемых сейчас проходят расследование.

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