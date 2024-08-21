"Смерть Бьёрна Хоке представляет собой трагическую судьбу для моей любимой нации".

ntv.de: Г-н Войт, вы уже некоторое время ведете кампанию. Можно ли предположить, что вы слегка разочарованы?

Марио Войт: Ничуть! Люди начинают понимать важность выборов 1 сентября - это все о политическом прогрессе в Тюрингии. Хотим ли мы двигаться вперед или сделать шаг назад с Хёкке? Многие жаждут перемен. Они хотят, чтобы были адресованы тюрингские проблемы - отсутствие учителей, экономическая стагнация, восстановление правопорядка. Наши решения этих проблем хорошо воспринимаются, вот почему мы набираем обороты в ХДС. Я оптимистичен, и солнце сияет в Тюрингии.

Опросы не показали значительных изменений, кроме роста BSW в последние месяцы. Как вы это объясняете?

Еще много неопределенности. Люди задумываются о будущем. СДПГ объявила, что коалиция Красных-Зеленых закончилась. Так что люди знают, что есть два варианта: правительство, которое продвигает стабильность из центра, или больше того же застоя. Я считаю, что мы увидим подобный результат на местных выборах. В конце концов, люди выберут партию, которая предлагает лучшие решения для тюрингских проблем. И у нас в ХДС лучшие планы, как показывает наша 100-дневная правительственная программа.

Вы думаете, что выиграете выборы против Хёкке из AfD?

Мы чувствуем растущее недовольство демократическими способами решения проблем. Что-то изменилось. Многие больше не верят, что мы найдем правильный путь к успеху. Многие чувствуют, что дела в Германии становятся хуже каждый день. Но мы в ХДС не только указываем на проблемы; мы также предлагаем реальные решения и принимаем меры. Мы показали это в вопросах миграции и экономики. Люди признают нашу компетентность в этих областях.

Что произойдет в Тюрингии, если AfD придет к власти и Хёкке станет Министром-президентом?

Никто не будет формировать коалицию с AfD. Бьорн Хёкке угроза и катастрофа для моей родины. Это будет иметь значительные последствия для нашего экономического развития и рынка труда. Хёкке нет опыта управления, что хорошо. Голос протеста за AfD ничего не изменит в Тюрингии. Но голос за ХДС действительно сделает разницу и поможет нам двигаться вперед.

В настоящее время в Тюрингии есть AfD-комиссар по округу в Зонеберге. Какие уроки мы можем извлечь из его пребывания на посту?

Я не тот человек, который может сделать выводы из пребывания комиссара AfD в Зонеберге.

Мы добились значительных успехов на выборах в округах и мэров весной. У нас теперь мэры Эрфурта, Веймара, Гера, Зуля, Альтенбурга и Эйзенаха. Это никогда не случалось раньше. Многие районные офисы и ратуши приняли новое поколение, и есть настоящее чувство обновления. Благодаря нашей муниципальной силе мы можем выполнить свои обещания. В отличие от комиссара AfD в Зонеберге, который много говорит, но ничего не делает, комиссар ХДС по округу Сале-Орла Кристиан Герггот уже ввел обязательства к работе в муниципальных жилых помещениях. Люди, получающие социальные выплаты, должны внести свой вклад. Это вопрос справедливости. На данный момент в этом участвуют 100 человек, треть из которых уже работают полный рабочий день, и это работает.

Неожиданной темой, которая волнует людей, является война в Украине, которая мало связана с государственной политикой. Как вы объясните это людям?

Желание мира объединяет нас всех, в том числе меня. Я считаю важным серьезно относиться к этим заботам. Государственное правительство, возглавляемое ХДС, будет представлять взгляды тюринцев в Берлине. Необходимо усилить дипломатические инициативы. Я часто задумываюсь, чем занимается Аннелена Баerbock, кроме путешествий по миру и выступлений о своих личных моральных взглядах. Ее работа - объединять людей и формулировать общее европейское положение. Однако мировую политику не решают в земельном парламенте Тюрингии. Тюринцы знают это.

Наносит ли федеральная позиция ХДС по Украине вам вред? Она явно проукраинская, про-поставки оружия.

ХДС - крупнейшая партия мира в Европе. Мир и свобода в ЕС и НАТО всегда были целью ХДС, как и при Гельмуте Коле. Не случайно Путин начал войну, когда ХДС больше не был у власти. Михаэль Креtschmer и я также поднимаем свой голос на федеральном уровне, представляя Саксонию и Тюрингию.

Вопрос миграции волнует людей. Тюрингия также нуждается в иммиграции на рынке труда, как признает и ХДС. Неужели это уже слишком про-иммигрантски для Тюрингии?

Нет, совсем наоборот. Мы открыты, но избирательны в нашей иммиграционной политике. Мы решаем, кто приходит к нам. Люди имеют чувство справедливости. Мы были одними из первых в Германии, кто ввел карту оплаты с комиссаром округа ХДС в Тюрингии. Другие последовали за нами. Мы также выступаем за последовательную политику репатриации, которой нет в левой-зеленой и трафик-лайт коалиции в Берлине.

Мы нуждаемся в квалифицированных работниках в медицинском секторе. При текущем левом правительстве мы сейчас последний регион в Германии, признающий иностранные медицинские квалификации, что занимает почти год и негативно влияет на Тюрингию. Примерно одна четверть врачей в клиниках здесь приезжают из-за рубежа. Нам нужна последовательная политика в отношении людей, которые ищут лучшие возможности здесь и используют наши социальные службы. С другой стороны, нам нужны квалифицированные работники, которых мы нуждаемся. Мы должны примирить оба.

Они призывают к прекращению нелегальной иммиграции. Под этим они подразумевают беженцев, мигрирующих в Германию. Но как вы предлагаете решать это из Эрфурта, или это больше похоже на призыв к Берлину и Брюсселю?

Нелегальная иммиграция не может быть решена только депортациями, но и четким определением тех, кто прибывает в нашу страну. Саксония и Бавария уже внедрили пограничные Controls, которые показали значительные результаты. Администрация Тюрингии могла бы внедрить подобные меры. Например, с помощью платежных карт или требований к трудоустройству. Коалиционное правительство все еще не понимает этого. Каким бы способом человек ни вошел в Германию, он может остаться - так не бывает. Нам нужны более строгий Control. Соблюдение закона и порядка также подразумевает высылку определенных регионов Сирии и Афганистана. Преступника из Афганистана нужно выслать, тут нет никаких споров.

Если вы хотите стать Министр-президентом, вам нужен коалиционный партнер. Возможным союзником могла бы стать BSW. Во время нашего разговора в мае вы сказали, что партия является загадкой. Вы не могли определить ее основные убеждения. С тех пор вы получили какие-либо новые инсайды?

В сущности, ничего не изменилось. Пока Сахра Wagenknecht тянет за ниточки в Тюрингии из Саарланда, у нас нет оснований для диалога с BSW. Однако я был бы открыт к обсуждению тюрингских вопросов и потенциальных решений с фрау Вольф. Наши проблемы в Тюрингии включают высокую отсталость в школах, нехватку семейных врачей, экономический спад, худшее качество местоположения, отставание в цифровизации и лидерство в бюрократии. Это вызовы, которые нам нужно преодолеть. Чем сильнее станет ХДС, тем больше мы сможем достичь. Все остальное последует после выборов.

Что вы думаете об agreements, таких как: в Тюрингии ХДС поддерживает кандидата BSW на пост Министр-президента, а в обмен BSW поддерживает Михаэля Кречмера в Саксонии?

Это абсурд, я не хочу даже рассматривать такую мысль. BSW имеет всего около 50 членов в Тюрингии. Мы выставили 4500 кандидатов сами на местных выборах. Чтобы принимать и реализовывать политические решения, нужна прочная основа. У нас она есть, вот почему я оптимистично смотрю на то, что ХДС явно обгонит все другие партии.

Сотрудничество с AfD не рассматривается. Но где начинается, где заканчивается? В прошлом году вы уже сотрудничали, чтобы снизить налог на передачу недвижимости. Будем ли мы свидетелями подобных сотрудничеств в будущем?

Моя цель - возглавить правительство с стабильным большинством. Это и так само собой разумеется.

Если бы вы могли принять меры против отмены уроков и нехватки врачей только в сотрудничестве с AfD, что тогда?

Еще раз: мы стремимся сформировать стабильное правительство, возглавляемое ХДС, чтобы восстановить спокойствие в Тюрингии и продвинуть нашу страну вперед. Мы не нуждаемся в AfD для этого. Важно адресовать заботы людей. Даже заботы supporters AfD будут учтены и адресованы правительством, возглавляемым ХДС.

Каким было бы ваше идеальное коалиция?

Как все знают, это было бы идеально Jamaica коалиция. Но я не баллотируюсь на коалиции, я баллотируюсь на сильный ХДС.

Коалиция traffic light должна была бы распасться. Это просто коалиция удобства сейчас. Лидер партии Зеленых Нуриpour himself сказал, что это переходное правительство. Но извините, тогда вы должны уступить место. Германия не может больше терять время. Мы находимся в трудном экономическом положении. Что-то изменилось. Новые выборы были бы полезны сейчас. Если Тюрингия могла бы внести свой вклад в сильную победу ХДС, это было бы хорошим знаком.

Волкер Петерсен поговорил с Марио Войтом

Что касается вашего вопроса о возможностях коалиции, вы все еще считаете BSW потенциальным партнером, несмотря на их политические различия с ХДС?

Несмотря на различия, я считаю важным вести диалог со всеми партиями, которые разделяют нашу приверженность решению проблем Тюрингии. Однако любое потенциальное сотрудничество должно основываться на общих ценностях и общем видении будущего Тюрингии.

В свете вашей продолжающейся кампании и предстоящих выборов, какую роль вы видите для Комиссии в этом процессе?

Комиссия играет важную роль в обеспечении справедливости и прозрачности процесса выборов. Ее роль заключается в том, чтобы гарантировать, что все партии имеют равные возможности для ведения кампании и что голосование проводится в соответствии с законами Германии. Как ответственный и заслуживающий доверия кандидат, я приветствую надзор и руководство, предоставляемые Комиссией.

Читайте также: