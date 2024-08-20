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Федеральные земли ГерманииНовостиГородской музей

Смена руководства Берлинского городского музея

Руководитель фонда Пола Спайса ранее заявил о своей досрочной отставке. Позже был выбран его преемник

 and  Yaroslav Smith
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- Смена руководства Берлинского городского музея

С сентября Берлинский музейный город примет нового руководителя. Софи Плагеманн займет место Пауля Шпиеса на посту художественного директора и члена наблюдательного совета фонда. Об этом объявило городское управление культуры.

Сенат дал зеленый свет этому кадровому решению, которое инициировал Сенатор культуры Йоахим Чьяло (ХДС). В заявлении для прессы Чьяло выразил уверенность в способности Плагеманн вести учреждение через текущий этап трансформации.

С сентября 2020 года Плагеманн работает менеджером отдела коллекций в Фонде Берлинского городского музея. В октябре прошлого года она начала работать художественным директором на неполной ставке, работая вместе с Шпиесом.

Шпиес ранее объявил о своем уходе, планируя покинуть свой пост досрочно. Берлинский музейный город охватывает несколько мест, в том числе Маркишеское музей в Митте и выставку "Берлин Глобал" в Humboldt Forum.

Софи Плагеманн приступит к работе в Городском музее, продолжая свою работу в качестве менеджера отдела коллекций, начиная с сентября. Под ее руководством Берлинский музейный город, с такими знаковыми объектами, как Маркишеское музей и выставка "Берлин Глобал" в Humboldt Forum, продолжит свою трансформацию.

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