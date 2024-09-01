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Смелый тактический подход Компаньи сталкивается с сопротивлением Фрайбурга.

 and  Ksenia Johnson
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- Смелый тактический подход Компаньи сталкивается с сопротивлением Фрайбурга.

Компани смело взялся за дело, как в старые добрые времена. Применив смелую тактику нападения и использовав в творческой роли полузащитника национальную звезду Германии Йошуа Киммиха, новый тренер Баварии одержал победу над SC Фрайбург в своем дебютном матче на Альянц Арене. 2:0 (1:0) и идеальное начало Баварии в Бундеслиге с шестью очками были полностью заслужены. Гарри Кейн реализовал пенальти (38-я минута), а Томас Мюллер, рекордсмен Баварии по голам, забил победный гол, выйдя на замену (78-я минута). В компенсированное время Лукас Хёлер не реализовал пенальти для Фрайбурга.

Первый гол Кейна в сезоне, который был награжден наградой 'Kicker' за 36 голов в предыдущем сезоне, стал важным моментом в матче. Пенальти вновь разожгло бесконечную дискуссию о руке в штрафной и применении VAR (видеоассистент арбитра).

Что произошло? Кейн выиграл верховую борьбу у Макса Розенфельдера, ударив по руке защитника SC. Намерения защитника были неясны, но рука была вытянута. Видеоассистент Харм Осмерс вмешался после решения арбитра Кристиана Дингерта дать угловой.

44-летний арбитр Дингерт посмотрел эпизод на боковой линии и назначил пенальти. Игроки и тренер Фрайбурга Юлиан Шюстер были шокированы. Кейн сохранял хладнокровие, подошел и успешно реализовал свой шестой пенальти в Бундеслиге. Баварии было непросто против стойкого Фрайбурга до гола Мюллера. И как! Мюллер принял мяч правой ногой, обыграл соперника в штрафной и ударил левой.

"На поле должны быть нападающие"

Наполненный стадион в Мюнхене увидел зрелищный, захватывающий и энергичный футбол. Компани хотел показать шоу для фанатов Баварии в своей первой домашней игре в качестве главного тренера. Соответственно, он построил свою команду. "Это домашняя игра - и мы должны иметь своих нападающих на поле", - сказал 38-летний бельгиец перед матчем на потоковом сервисе DAZN.

Кейн, Мусиала, Гnabry, Олисе, Тел - таков был ударный состав нападения. Сзади? Даяо Упамекано и Мин-джэ Ким, которые вновь заслужили доверие Компани в качестве центральных защитников, часто играли в одиночку. Киммих не играл на своей традиционной позиции правого защитника, а часто играл центрально перед обороной, продвигаясь как Рафаэль Guerreiro. Тактические схемы, подобные тем, которые использовались под Томасом Тухелем, больше не актуальны при Компани в Мюнхене.

Рекордсмен Мюллер в 710-м матче за Баварию

Это представляло серьезную проблему для соперника. Через неделю после победы 3:1 над VfB Штутгартом Фрайбургу было трудно развернуть свою атакующую игру. После подачи углового от Винченцо Грифо Лукас Кюблер нанес удар - Мануэль Нойер спас (57-я минута), и удар Патрика Остерхаге (60-я минута) также был спасен.

Зрители встали, аплодируя, когда Мюллер вышел на замену. С 710 appearances 34-летний стал единственным рекордсменом FC Bayern, обойдя Сеппа Майера. 80-летняя легенда была чествована перед матчем, наряду с бывшими товарищами по команде, такими как Ули Хёнесс, Пауль Брайтнер или Ханс-Георг Шварценбек, 50 лет спустя после первого триумфа Баварии в Кубке европейских чемпионов в 1974 году. Мюллер играл 19 минут, забивая гол. И в конце Леон Горецка также получил короткую смену в качестве центрального защитника.

В дебютном домашнем матче в качестве главного тренера Баварии Винсент Компани использовал агрессивную тактику, при которой Йошуа Киммих играл в творческой роли полузащитника. Кейн, забивший пенальти в матче, также дебютировал дома за Баварию, забив первый гол сезона и выиграв награду 'Kicker' лучшего форварда.

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