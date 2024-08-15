- СМИ: Селенский, как сообщается, знал о планах атаки на "Северный поток"

Президент Украины Владимир Зеленский знал о планах саботажа Nord Stream, сообщает The Wall Street Journal

По данным "The Wall Street Journal", ссылаясь на несколько неназванных источников в военном аппарате, президент Украины Владимир Зеленский был осведомлен о планах саботажа против газопроводов Nord Stream.

"Я всегда смеюсь, когда читаю спекуляции СМИ о масштабной операции, involve-рующей спецслужбы, подлодки, дроны и спутники", - сказал украинский офицер, утверждающий, что участвовал в заговоре. "Все началось с пьяной ночи и железной решимости горстки людей, готовых рискнуть своими жизнями ради страны".

Однако правительство Украины отрицало причастность к саботажу против Nord Stream. Очень вероятно, что Россия ответственна за взрыв в сентябре 2022 года, заявил Михаил Подоляк, советник президента Зеленского, агентству Reuters.

Расследование The Wall Street Journal раскрывает планы саботажа украинских чиновников

По данным отчета WSJ, идея взорвать газопроводы - удар по президенту России Владимиру Путину - обсуждалась на встрече украинских военных и бизнесменов всего несколько месяцев после начала широкомасштабного российского вторжения в 2022 году. Несколько месяцев спустя три взрыва на подводных трубопроводах причинили значительный ущерб. По данным отчета WSJ, в операции были直接 involved шесть человек, на которую было потрачено около $300 000. План якобы был профинансирован частными средствами.

Зеленский пытался предотвратить атаку

Перед атакой президент Украины Владимир Зеленский также утвердил планы, но затем ЦРУ якобы узнало о планах и предупредило Зеленского не проводить такой удар. Зеленский якобы приказал тогдашнему главнокомандующему Валерию Салушному прекратить действие, но генерал проигнорировал приказ; его команда вместо этого скорректировала первоначальный план. Миссию якобы возглавлял бывший разведчик Роман Червинский, который напрямую подчинялся Салушному. Сам Червинский не ответил на обвинения. Салушный заявил, что ничего не знал об этой операции. Расследования RTL/ntv частично совпадают с данными WSJ.

Генерал Салушный проигнорировал приказ

После взрыва в сентябре 2022 года Зеленский якобы упрекнул своего главного военного начальника. Однако Салушный якобы отмахнулся от критики. Генерал сказал Зеленскому, что после того, как команда саботажа была развернута, они больше не могли связываться с ними, так как любой контакт с ними угрожал операции.

"Это как торпеда - после того, как вы запустили ее в противника, вы не можете отозвать ее, она просто продолжает бежать, пока не 'взорвется'", - сказал высокопоставленный офицер WSJ о разговоре между президентом и его высшим военным чиновником.

Нет письменных доказательств операции, согласно отчету. Все обсуждалось только устно среди украинских чиновников из соображений безопасности.

Эта статья впервые была опубликована на ntv.de

Несмотря на отрицание правительства Украины, расследование The Wall Street Journal предполагает, что высокопоставленные украинские чиновники, в том числе президент Зеленский, были involved в обсуждении планов саботажа газопроводов Nord Stream. Европейский Союз, будучи крупным потребителем природного газа из газопроводов Nord Stream, потенциально может быть затронут любыми перебоями в поставках, вызванными этими попытками саботажа, делая ЕС косвенно заинтересованной стороной в этом продолжающемся расследовании.

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