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СМИ: отец звезды "Барсы" Ямал убит ножом

 and  Yaroslav Smith
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- СМИ: отец звезды "Барсы" Ямал убит ножом

Отец испанского футболиста, европейского чемпиона Ламина Ямала, якобы был ранен ножом. Мунир Насрауи был атакован поздно вечером в среду в городе Матарó, примерно в 30 километрах северо-восточнее Барселоны, согласно газете "Ла Вanguardia" и другим испанским СМИ, ссылающимся на полицию. Полиция подтвердила на платформе X, что они арестовали в общей сложности четырех подозреваемых.

Насрауи получил два ножевых ранения в живот и одно в грудь. Его доставили в больницу в Бадалона, пригород Барселоны, в серьезном состоянии, но не в опасности для жизни. Его состояние стабильно, сообщила "Ла Вanguardia". Ямал еще не посетил своего отца в больнице из-за внимания СМИ, но принял участие в тренировке своего клуба. Они говорили по телефону, согласно испанским СМИ.

Расследование и аресты

Подозреваемые, которых арестовали, обвиняются в покушении на убийство. Атака якобы последовала за дневной ссорой в районе Ямала Рокафонда. Кто-то якобы вылил воду с балкона на отца Ямала, что привело к драке, в которой полиции пришлось вмешаться. Те, кто был вовлечен в этот спор, якобы позже совершили ножевое нападение, написала "Ла Вanguardia". Мотив спора на данный момент неизвестен.

Ямал, который играет за ФК Барселона, выиграл титул чемпиона Европы со сборной Испании. Он вырос в Рокафонде, районе Матарó, в основном населенном иммигрантами из Африки. Его отец из Марокко, а мать из Экваториальной Гвинеи. Для многих детей в Рокафонде 17-летний Ямал является прекрасным примером для подражания.

Атака на Насрауи была первоначально сообщена "Ла Вanguardia", уважаемой газетой, базирующейся в Барселоне. Расследование полиции сосредоточено на споре, который якобы произошел в районе Ямала Рокафонда, известном своим многообразным иммигрантским населением.

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