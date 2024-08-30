- Служба трудоустройства опубликовала статистику за август в Гамбурге

Центр занятости Hamburga сегодня (в 10:00) публикует данные об уровне безработицы за август. К сожалению, ожидаемого восстановления в секторе занятости Hamburga в июле не произошло. Центр зафиксировал 89 661 безработных, что привело к увеличению показателя безработицы на 0,3 процентного пункта до 8,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень безработицы в июле существенно вырос. В июле 2023 года этот показатель составлял 7,5%, а число безработных было 81 999 человек.

Сегодняшнее заявление Центра занятости Hamburga представит подробные данные об уровне безработицы в августе. Анализ данных июля показывает, что ожидаемого восстановления занятости не произошло.

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