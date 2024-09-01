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Федеральные земли ГерманииНовостиМедицинская помощь

Служба скорой помощи участвовала в автомобильной аварии, в результате которой погибли двое прохожих.

Медицинское транспортное средство запланировано для транспортировки матери к своем ребенку в больницу в Гамбурге. К сожалению, происшествие случается во время этого путешествия.

 and  Ann Bradley
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Происшествие с участием скорой помощи, автомобиля и двоих пешеходов привело к тому, что шестеро...
Происшествие с участием скорой помощи, автомобиля и двоих пешеходов привело к тому, что шестеро человек получили легкие травмы.

- Служба скорой помощи участвовала в автомобильной аварии, в результате которой погибли двое прохожих.

В Ульенорсте (Хамбург) произошел инцидент, когда скорая помощь столкнулась с другим автомобилем и сбила двух пешеходов. По словам представителя пожарной службы, шестеро человек получили легкие травмы. Происшествие произошло поздним субботним вечером на перекрестке возле башен Мундсбург. Скорая помощь перевозила мать к ребенку в больницу. В результате пострадали женщина, водитель скорой помощи, пассажиры другого автомобиля и двое пешеходов, получившие легкие травмы.

Скорая помощь направлялась в больницу для медицинской доставки, но попала в аварию. В результате местные медицинские власти были уведомлены из-за полученных легких травм у пострадавших.

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