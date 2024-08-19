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Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

Слуга вагона отплатил за критику российских нефтяных претензий

 and  Elizabeth Wells
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Основная часть спора вокруг российской нефти вращается вокруг НПЗ в Шведте.
Основная часть спора вокруг российской нефти вращается вокруг НПЗ в Шведте.

- Слуга вагона отплатил за критику российских нефтяных претензий

Председатель BSW Сахра Вагенкнехт настаивает на импорте российской нефти для НПЗ PCK в Швертине, несмотря на растущую критику. В беседе с Немецким пресс-агентством она заявила, что санкционная политика оказалась неэффективной и стала серьезной ошибкой. "Некоторые страны ЕС все еще покупают российскую трубопроводную нефть", - отметила она.

Ранее Вагенкнехт заявляла, что если ее партия займет место в следующем правительстве после выборов в Ландтаг Бранденбурга 22 сентября, они будут добиваться поставок российской нефти на НПЗ PCK в Швертине. Однако Вагенкнехт не будет баллотироваться в Бранденбурге. В последнем опросе BSW показал 17%.

"Необходим новый старт для Швертина и экономической стратегии Бранденбурга", - подчеркнула Вагенкнехт. "Стоит ли тратить 400 миллионов евро на ненужное и длительное расширение нефтепровода между Ростоком и Швертином, когда можно снять нефтяное эмбарго? Вместо этого деньги должны идти на сайт PCK Швертин и регион".

Министр экономики Бранденбурга Йёрг Штайнбах (СДПГ) отклонил это предложение. "Меры эмбарго являются неотъемлемой частью общеевропейского ответа на российское вторжение в Украину", - сказал он Тагеспигелю в субботу. "Поэтому они не подлежат переговорам". Он признал, что стабильную схему поставок для Швертина можно гарантировать без российской нефти.

Госсекретарь в Федеральном министерстве экономики Михаэль Келльнер (Зеленые) из Уккермарка заявил: "Российская нефть для Швертина приведет к банкротству НПЗ и прямому финансированию войны Путина против Украины за счет жителей региона".

Лидер фракции Зеленых в ландтаге БранденбургаBenjamin Raschke предупредил, что возврат к российской нефти обойдется в 400 миллионов евро федеральных средств для региона и может поставить под угрозу рабочие места.

Большинство акций остаются под надзором доверительного управляющего

НПЗ PCK в Бранденбурге поставляет топливо для северо-восточных регионов. После нападения России на Украину федеральное правительство прекратило импорт российской нефти в начале 2023 года, перейдя на альтернативные источники. С тех пор коэффициент использования не достиг того же уровня, что и до войны в Украине. Для транспортировки большего количества сырой нефти планируется "улучшить" нефтепровод из Росток в Швертин.

Учреждение контролируется немецкими дочерними компаниями российского концерна Роснефть, владеющими примерно 54%. В сентябре 2022 года федеральное правительство передало их под доверительное управление из-за опасений по безопасности поставок. Федеральное сетевое агентство имеет юрисдикцию, хотя не является собственником. Доверительное управление действует первоначально до 10 сентября.

Несмотря на решение немецкого правительства прекратить импорт российской нефти и перейти на альтернативные источники после нападения России на Украину, председатель BSW Сахра Вагенкнехт продолжает призывать к возобновлению импорта российской нефти для НПЗ PCK в Швертине, расположенном в Германии. Партия Вагенкнехт заявила, что если они получат влияние в следующем правительстве Германии, они будут добиваться этого изменения политики.

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