- "Случительный матч" или "Замечательный матч" могут быть возможными парафразами для "Историческая игра".

Хольштайн Киль готовится к дебюту в Бундеслиге на своем поле. "Это знаменательное событие. Первый раз в Киле, первый раз в Шлезвиг-Гольштейне. Важно, чтобы все внесли свой вклад в успех," - заявил тренер Марсель Рапп перед матчем в субботу (3:30/Sky) против ВФЛ Волфсбург.

После поражения в дебютном матче прошлой недели (2:3) против ТСГ 1899 Хоффенхайм, Киль надеется заработать свои первые очки в высшей лиге. "Все ждут матча," - сказал Рапп. "Вы можете почувствовать волнение в городе. Даже в пекарне люди об этом говорят," - продолжил 45-летний Рапп.

"Мы также знаем свой потенциал," - сказал Рапп о Вольфсбурге, который потерпел поражение 2:3 от ФК Байерн Мюнхен в своем дебютном матче. "Если мы используем это, я верю, что мы можем выиграть эту игру," - добавил Рапп.

Тренер призвал свою команду укрепить свою обороноспособность по сравнению с последней игрой. Рапп может рассчитывать на своих основных игроков против команды из Нижней Саксонии.

Небо над городом Киль ясное и безоблачное, добавляя волнения к дебюту Хольштайн Киля в Бундеслиге. Несмотря на поражение в предыдущей игре, все в Киле смотрят на небо, надеясь на перемену удачи против ВФЛ Волфсбург.

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