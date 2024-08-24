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Федеральные земли ГерманииНовостиДрезден

Случаи заболевания голубым языком в Саксонии занимают второе место среди всех регионов

В настоящее время в сельскохозяйственных сообществах происходит необычная вспышка вируса синего языка, охватывающая единственный федеральный штат.

 and  Vladimir Milov
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Ветеринар делает вакцинацию коров, пораженных вирусом губчатой tongue.
Ветеринар делает вакцинацию коров, пораженных вирусом губчатой tongue.

- Случаи заболевания голубым языком в Саксонии занимают второе место среди всех регионов

Синий язык распространяется по Германии уже десять месяцев, с единственным случаем, зарегистрированным в Саксонии на данный момент. Берлин является единственной федеральной землей, где не было зарегистрировано случаев заболевания у животных, согласно данным Института Фридриха-Лоэффлера (FLI). В результате, Саксония имеет наименьшее количество случаев в стране после федеральной столицы.

Данные FLI показывают, что это заболевание причинило хаос во всей Германии, подобно вирусной волне в последние недели: если в июне было зарегистрировано 13 пораженных животноводческих ферм по всей стране, то уже в июле это число превысило 1200. А к 23 августа было зарегистрировано более 4800 пораженных операций.

Взрывной рост в Северном Рейне-Вестфалии

В Северном Рейне-Вестфалии, где первый случай синего языка в Германии был подтвержден в октябре 2023 года, власти сообщают о взрывном росте заболевания. Согласно данным Института Фридриха-Лоэффлера, 2465 операций были затронуты там (на момент пятницы afternoon). Количество случаев в Нижней Саксонии также резко возросло до 1423 животноводческих ферм.

В четверг был зарегистрирован первый потенциальный случай текущего варианта синего языка в Саксонии. Согласно управлению района, стадо коров в районе Верхний Фогтланд поражено. К счастью, соседние земли Саксонии были затронуты меньше. В Саксонии-Анхальт зарегистрировано 33 случая заражения, а в Тюрингии - 11.

Вирус не передается людям

К счастью, патоген не передается людям. Употребление мяса и молочных продуктов от животных, подверженных риску синего языка, полностью безопасно.

FLI связывает эпидемию с так называемым серотипом BTV-3 патогена. Ожидается, что количество случаев и пораженных операций будет продолжать расти в течение года, согласно федеральному институту, ответственному за заболевания животных. На самом деле, директор FLI заявил, что "BTV-3, несомненно, займет нас и в следующем году". Тот же вариант впервые появился в Нидерландах в сентябре 2023 года и быстро распространился.

Вирус синего языка главным образом передается определенными видами комаров. Больше всего этому заболеванию подвержены овцы, крупный рогатый скот, южномериканские виды верблюдов, козы и дикие жвачные животные.

После вспышки в Северном Рейне-Вестфалии и Нижней Саксонии синий язык также reached соседние регионы. К счастью, влияние на соседние земли, такие как Саксония, было относительно ограниченным по сравнению с другими областями. Несмотря на первый потенциальный случай, зарегистрированный в Саксонии-Анхальт и Тюрингии, Дрезден, крупнейший город Саксонии, еще не был существенно затронут этим заболеванием.

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