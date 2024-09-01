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Федеральные земли ГерманииНовостиФК "Бавария"

Случай, который раздавляет слухи о возможном трансферном положении Комана.

В упорнии ходили слухи о возможном переводе Кингсли Кумана в Саудовскую Аравию. Но теперь ФК "Бавария" Мюнхен предоставил некоторые определенные сведения

 and  Hanna Hofmann
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- Случай, который раздавляет слухи о возможном трансферном положении Комана.

Бавария, или Мюнхенская "Бавария" для непосвященных, положила конец слухам о возможном переходе Кингсли Кома. Как сказал спортивный директор Христиан Фройнд перед матчем Бундеслиги против "Фрайбурга" на DAZN, "Мы рады, что он остался с нами. Он ключевой игрок для нас". Ходили слухи, что французский футболист Коман может перейти в Саудовскую Аравию.

Фройнд четко дал понять, что они надеются, что Коман будет в отличной форме весь сезон. "Если он будет, то принесет нам много радости", - сказал он. По слухам, Коман якобы уже подписал контракт с "Аль-Хилялом", но его контракт с Баварией истекает 30 июня 2027 года.

"Баварии" удалось удержать Кингсли Кома посреди слухов о переходе, и Фройнд выразил свою радость по поводу приверженности французского футболиста команде. В предстоящем матче Бундеслиги против "Фрайбурга" фанаты могут ожидать увидеть Кома в действии, так как он является критически важным игроком для "Баварии Мюнхен".

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