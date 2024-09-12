Сложные и длительные политические последствия событий 11 сентября

В кратком проявлении единства, которое едва зашло дальше, чем мгновенная пауза для размышлений, президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп на мгновение отложили свои политические разногласия и стояли едиными у места, где когда-то стояли башни-близнецы в Манхэттене во вторник, отмечая 23-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года.

Трамп и Харрис, которые встретились накануне вечером во время жарких дебатов, даже обменялись рукопожатиями во второй раз за менее чем 24 часа. Этот неожиданный жест, как сообщается, был организован бывшим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом. К ним присоединился республиканский кандидат в вице-президенты Дж.Д. Вэнс, одетый в темно-синий костюм, белую рубашку и алый галстук, копируя фирменный стиль Трампа. На мгновение торжественная церемония вызвала воспоминания о единстве, которое кратко возникло в трагические дни после атак.

С течением времени 11 сентября начинает звучать исторически. Однако для тех, кто пережил это лично, эмоции вокруг трагедии остаются свежими. Боль продолжает терзать тех, кто потерял близких в башен-близнецах, Пентагоне, самолетах, превращенных в оружие террористами Аль-Каиды, или членов семей, погибших в конфликтах, последовавших за 9/11. Простой взгляд на часы, показывающие 8:46 утра - точное время, когда первый самолет врезался в Северную башню в тот ясный сентябрьский день, - может моментально перенести вас в страшный день, который навсегда останется в истории.

Собрание бывших, действующих и будущих лидеров США на этом печальном мероприятии служило напоминанием о долговременных политических последствиях, вызванных атаками.

Военные конфликты, инициированные администрацией Джорджа Буша в ответ на атаки, способствовали усталости общества и снижению доверия к государственным институтам, которое Трамп использовал для своего политического роста. Многие американские солдаты, служившие в горячих точках и погибшие в глобальной войне с террором, были резервистами из маленьких городков Америки или того, что сейчас называется "страной Трампа". Двадцать лет спустя после invasions США в Афганистане война вновь стала центральной темой президентской кампании, когда Харрис и Трамп обмениваются обвинениями в связи с хаотическим выводом США в 2021 году и разгорается спор о гибели 13 американских военнослужащих на аэропорту Кабула.

Цепь неожиданных политических последствий можно проследить до атак. Если бы поддержка Буша ослабла после зарубежных конфликтов, возможно, не было бы места для молодого сенатора из Иллинойса, Барака Обамы, который выступал против войны в Ираке, чтобы подняться до президентства. В некотором смысле президентство Трампа было реакцией на обратную реакцию на первого чернокожего президента. И вряд ли Байден стал бы президентом без Трампа и хаоса, который он создал. Если бы Байдена не призвали на службу в преклонном возрасте, возможно, не было бы возможности для его вице-президента, Харрис, баллотироваться на этих выборах после того, как Байден отказался от переизбрания из-за общественных опасений по поводу его когнитивных способностей. Вэнс, который служил в Ираке в качестве военного журналиста, теперь стал первым членом поколения, призванного после 9/11, представленным в главном партийном списке президентских выборов.

Двадцать четыре года спустя новая борьба за великие державы заменила терроризм как основную геополитическую угрозу. Осаму бин Ладена уже нет в живых более 13 лет. И чтобы подчеркнуть течение времени, некоторые молодые избиратели, родившиеся после 9/11, впервые голосуют на президентских выборах в этом году.

Однако самое разрушительное террористическое нападение в мире по-прежнему оказывает сильное психологическое и политическое влияние, о чем мы вспоминаем каждый сентябрь.

Непреcedentedное проявление политического единства среди Байдена, Харрис и Трампа у места, где когда-то стояли башни-близнецы подчеркнуло важность откладывания разногласий ради национальных событий. На фоне политического ландшафта 11 сентября по-прежнему остается значительным событием, которое формирует и влияет на различные политические повестки дня.

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