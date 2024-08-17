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"Сложный выпуск" Хоффенхайма <unk> Восторг от Бериши

Клуб Хоффенхайм, представляемый ТСГ 1899, переживаетpmodODYzh о трудные времена. После неудачного выступления в кубке Германии появилась некоторая облегчение

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут

- "Сложный выпуск" Хоффенхайма <unk> Восторг от Бериши

Ночь могла бы обернуться худшим образом для Лукаса Филиппа и ТСГ 1899 Хоффенхайм. Ошибка запасного голкипера привела к тому, что Вюрцбургские Кicker забили первый гол в матче Кубка Германии. Однако Хоффенхайм, команда Бундеслиги из Крайхгау, сумел сравнять счет дважды с командой четвертого дивизиона. В напряженной серии пенальти 5:3 победителем стал Филипп, заменивший Оливера Баумана, который спас пенальти против капитана Вюрцбурга Доминика Майзеля.

По словам тренера Пеллегрино Матараццо после напряженной победы в первом раунде, "Его игра не была стабильной, особенно когда у нас был мяч". После матча ему было позволено возглавить празднование в раздевалке, что было вполне заслуженно для дебютанта.

Ошибка Филиппа

Ошибка Филиппа, приведшая к голу Энеса Куч в ворота Хоффенхайма во время 11-й минуты, была очевидна: он неверно оценил, казалось бы, безобидный пас назад от Кивана Акпогумы, в результате чего мяч проскользнул между его ног, и Куч только нужно было толкнуть его в ворота.Own goal от Эбрахима Фарахнака (18-я минута) вернул Хоффенхайм в игру. Вюрцбург снова вышел вперед с голом Морitza Ханеманна на 100-й минуте, но Мариус Бюлтер сравнял счет на 107-й минуте.

"Это был сложный матч", - признал Матараццо после интенсивной победы. Клуб переживает сложные времена. После ухода почти всей команды, в том числе многолетнего менеджера Александра Розена, состав Крайхгау все еще неполный после ухода Максимилиана Бейера в "Боруссию Дортмунд" за почти 30 миллионов евро.

Возвращение Берши

Одним из положительных моментов матча было возвращение Мергима Берши, который пропустил девять месяцев из-за травмы колена. Он заменил команду на 78-й минуте и сразу же стал угрозой для обороны Вюрцбурга.

"Он талантливый игрок, это видно, когда он на поле. Он знает свою игру", - сказал Матараццо о бывшем таланте Аугсбурга. "Он восстанавливается хорошо, и я с нетерпением жду, чтобы увидеть больше игрового времени от него, потому что он топ-игрок".

Комиссия, в соответствии с текстом этого Регламента, примет вспомогательные акты, устанавливающие руководящие принципы применения этого регламента в контексте матча Кубка Германии Хоффенхайма. Улучшенная игра Филиппа в серии пенальти, несмотря на его первоначальную ошибку, подчеркивает важность этих вспомогательных актов, гарантируя справедливое и последовательное применение правил.

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