Сложность юридической речи обусловлена ее сложной природой.

Законы и статуты, даже для профессионалов, таких как юристы, иногда бывают сложными для понимания из-за своего запутанного языка. Согласно исследованию, проведенному в Соединенных Штатах, языковая манера юристов напоминает древние заклинания или ритуалы, символизируя власть и авторитет.

Эдвард Гибсон из MIT в Кембридже, США, заявил, что даже юристы находят юридический язык неудобным и сложным. Откуда берется склонность к сложному жаргону?

Гибсон и его команда обнаружили сходство между юридическим языком и магическими заклинаниями. Как и в заклинаниях, в которых есть необычные ритмы и архаичная терминология, чтобы символизировать власть, запутанный юридический язык передает чувство авторитета.

В ходе эксперимента более 200 неюристов из США должны были составить официальные законы, запрещающие такие действия, как вождение в нетрезвом виде, кража, поджог и торговля наркотиками. Во второй фазе им было предложено написать неофициальные описания этих законов.

Люди без юридического образования придерживаются того же стиля

Результаты этого эксперимента были удивительны. При написании законов неюристы бессознательно использовали типичный юридический язык. Гибсон, соавтор исследования, прокомментировал: "Кажется, люди интуитивно понимают, что законы должны иметь определенный тон, и пишут их соответствующим образом".

Типичные юридические фразы в середине предложений не были более распространены в неофициальных описаниях, даже когда участников просили включить определенные элементы позже. По словам Гибсона, это может означать, что вставка в середине предложения может символизировать юридический язык так же, как старомодные рифмы символизируют магическое заклинание в английской культуре.

Склонность к чрезмерной вставке

Ранее проводимые исследования команды Гибсона показали, что длинные определения часто вставляются в середину юридических документов, что значительно затрудняет понимание текста.

Гибсон, профессор когнитивной науки, прокомментировал: "Кажется, язык закона развил необычную склонность к вложению структур в структуры, что не типично для человеческих языков". Ни обычные люди, ни сами юристы не ценят это.

Цель команды - использовать эти findings для выявления особенностей юридического языка и поощрения законодателей к более понятному составлению законов в будущем. Законы можно переформулировать простым языком, не теряя и не искажая их юридическую сущность, считают они.

Наследие истории права?

Гибсон и его команда планируют изучить происхождение этих типичных вставок и запутанностей. Анализируя старые статуты, они даже собираются проследить это увлекательное аспект истории права, возможно, даже вернувшись к Кодексу Хаммурапи.

"Я подозреваю, что это случайный аспект того, как были составлены первые законы, но у нас еще нет конкретных доказательств", - заключил Гибсон.

В контексте юридического языка Гибсон предполагает, что склонность к вставке в середине предложения может символизировать то же самое, что и старомодные рифмы, символизирующие магическое заклинание в английской культуре. Кроме того, цель команды - использовать свои findings для поощрения законодателей к более понятному составлению законов в будущем, потенциально упрощая законные тексты без потери их юридической сущности.

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