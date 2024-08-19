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Словарь Дудена расширяет свой словарный запас на 3000 новых записей.

 and  Christian Meier
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Спустя четырехлетнее перерыва, высоко цениваемая 29-я версия признанного орфографического словаря...
Спустя четырехлетнее перерыва, высоко цениваемая 29-я версия признанного орфографического словаря Германии возвращается.

Словарь Дудена расширяет свой словарный запас на 3000 новых записей.

Обладая внушительными 151 000 слов, последнее издание Дuden по-прежнему обширно. Большинство обновлений происходят в сферах кризиса, войны и кулинарии: от "растительной замены" до "системы противоракетной обороны". В него включено 3000 новых фраз - 300 были удалены.

Неудивительно, что оно снова выросло: Новый Дуден расширился на 3000 слов, включив фразы вроде "солнечная панель на крыше", "Германия Пасс", "ChatGPT", "гранула", "клей для климата", даже "конфликт в Украине". "Дуден отражает эволюцию общества. Эти новые фразы проливают свет на значительные события последних трех-четырех лет", - отметила главный редактор Катрин Кункель-Разум. После четырехлетнего перерыва знаменитый немецкий справочник по орфографии, 29-е издание, будет доступен вTuesday.

Печатная версия содержит рекордные 151 000 головных слов. По словам Кункель-Разум, наиболее значительные языковые сдвиги последних лет можно объяснить тремя областями: кризис, война и кухня. Например, "коронавирусная пандемия" получила новое упоминание, наряду с "быстрым тестом на антитела" и "скептиком коронавируса". Термины вроде "экстремальное погодное явление", "система противоракетной обороны", "ситуация с дефицитом газа" и "пакет помощи" отражают кризисы в различных сферах. Изменения в пищевых привычках очевидны в фразах вроде "растительная замена", "растительный ящик", "тахина" или даже "контактная гриль".

Реже используемые выражения удалены

Помимо добавления новых слов, редакторы Дудена также удаляют редко используемые фразы. В этом издании удалено 300 слов, как сообщила Кункель-Разум. Фразы вроде "холодильник" (холодильник), "телефон 3G" и термин ГДР "Фахarbeiter" (рационализатор) для сотрудника с задачами по рационализации больше не включены.

Также были удаленыunused орфографические варианты, такие как "тунец" и "спагетти". "Удаление фраз сложнее, чем их включение", признает лингвист. Доказать, что фраза редко используется, сложнее, чем доказать обратное. Иногда удаления отзываются. Фразу "хак для тележки" (в шутку) не было в предыдущем Дудене, но теперь она вернулась. "Мы получили жалобы на ее удаление", - объясняет Кункель-Разум.

Требование запятой перед расширенным инфинитивом восстановлено

Руководство, носящее имя Конрада Дудена, когда-то имело абсолютную власть. Реформа правописания 1996 года подорвала ее власть. Теперь окончательное слово имеет Германский совет по правописанию, который публикует "официальный стандарт" и состоит из раздела правил и списка слов. Такие работы, как Дуден, следуют за ним в повседневном применении.

По словам Кункель-Разум, новое издание также включает правовые поправки, утвержденные Германским советом по правописанию на своем последнем заседании третьего срока в конце 2023 года. В их числе - предписание о том, что перед расширенным инфинитивом должна стоять запятая.

Широкий характер лингвистических исследований виден в эволюции Дудена, в котором включаются новые термины вроде "ChatGPT" и "клей для климата". Чтобы сохранить справочник актуальным для современного общества, время от времени удаляются реже используемые фразы вроде "холодильник" и "термин ГДР 'Фахarbeiter'".

Из-за сложностей языка удаление редко используемых фраз является сложной задачей для лингвистов, часто приводящей к пересмотру и потенциальному возвращению удаленных терминов, таких как "хак для тележки".

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