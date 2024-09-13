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ПолитикаНовостиНаводнение

Словакия будет реализовывать чрезвычайную стратегию по предотвращению наводнений в столице.

 and  Katherine Bradley
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Словакия вводит чрезвычайные меры для борьбы с возможным наводнением в своей столице.
Словакия вводит чрезвычайные меры для борьбы с возможным наводнением в своей столице.

Словакия будет реализовывать чрезвычайную стратегию по предотвращению наводнений в столице.

Словацкие чиновники планируют намеренно затопить определенные районы в регионе Загорье, граничащем с Австрией и Чехией, чтобы предотвратить возможное разрушение от наводнений. Министр окружающей среды Томаш Тараба заявил об этом информационному агентству TASR, упомянув, что они работают вместе с пожарной службой, чтобы найти подходящие места. Их цель - перенаправить воды наводнения реки Марх, которая разделяет Словакию и Австрию, прежде чем она достигнет Братиславы и Дуная.

Братислава, столица Словакии, расположена на стыке Дуная и Марх, образуя трехсторонний стык с Венгрией и Австрией. Тараба ожидает наводнение реки Марх раз в столетие, как он сказал. Кроме того, служба погоды SHMU объявила предупреждения о наводнениях в северо-западной Словакии, граничащей с Чехией. Пожарные были на дежурстве с четверга вечером из-за падения деревьев на автомобили и дороги в этих районах, а также в Братиславе.

Окраины Братиславы испытали наводнение летом 2013 года. К счастью, исторический центр города был защищен дамбами.

Намеренное затопление в регионе Загорье направлено на перенаправление вод наводнения реки Марх, тем самым защищая Братиславу от возможного разрушения. Несмотря на прошлый успех в защите исторического центра города во время наводнений 2013 года, серьезные наводнения по-прежнему остаются проблемой для окраин Братиславы.

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