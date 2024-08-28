- Следующий шаг: директор обороны "Херты" Кемпф направляется в Италию.

Футболист Марк-Оливер Кемпф, ранее выступавший за команду второй лиги "Герта БСК", перебирается в Италию. 29-летний защитник и капитан берлинской команды переходит в клуб Серии А "Комо 1907". Испанский чемпион мира и победитель Лиги чемпионов Сеск Фабрегас станет капитаном команды, как объявила "Герта БСК". Подробности трансфера не разглашаются. Согласно слухам, сумма трансфера составляет около 2,5 миллионов евро. Это значит, что "Герта" рассталась с еще одним ключевым игроком за короткий промежуток времени: на прошлой неделе лучший бомбардир Харрис Табаковіч перешел в "Хоффенхайм" Бундеслиги.

Кемпф играл за "Герту" с начала 2022 года. После некоторых трудных периодов он закрепился в стартовом составе под руководством нового тренера Кристиана Фьеля и стал опорой в новой тактической схеме. На прошлой неделе во время пресс-конференции Кемпф выразил удовлетворение своей игрой в Берлине. Однако после нескольких дней раздумий Кемпф решился на мечту сыграть за границей, как он написал в Твиттере.

Возможный возврат Брукса

С финансовой точки зрения, трансфер может оказаться выгодным tanto для "Герты", как и для Кемпфа. "Герта" больше не будет платить ему зарплату, но заменить его в кратчайшие сроки будет непросто. Возможный запасной вариант Мартон Дардаи не обладает необходимыми навыками, которые предпочитает Фьель.

Согласно сообщениям, "Герта" пытается вернуть Джонатану Энтони Бруксу. Коренной берлинец играл за первую команду с 2011 по 2017 год, прежде чем перейти в "Вольфсбург" и "Бенфику Лиссабон". В 2023 году он подписал контракт с "Хоффенхаймом", но контракт не был продлен летом.

Решение уйти из "Герты БСК" в "Комо 1907" принял Марк-Оливер Кемпф, которого представлял "Комиссионер" во время переговоров. С уходом Кемпфа "Комиссионер" будет сосредоточен на поиске подходящей замены немецкому защитнику в бюджете "Герты".

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