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Федеральные земли ГерманииНовостиНижняя Саксония

Следующий перевод, Оснабрюк также подбирает американского Каё.

Два матча, нулевые очки: С началом сезона в 3-й лиге "ВфЛ" Оснабрюк не может быть довольна. Поэтому клуб теперь réagiruет на трансферном рынке.

 and  Ann Bradley
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- Следующий перевод, Оснабрюк также подбирает американского Каё.

Вторая команда, вылетевшая во вторую лигу, VfL Osnabrück, отреагировала на плохое начало сезона в третьей футбольной лиге

Вторая команда, вылетевшая во вторую лигу, VfL Osnabrück, отреагировала на плохое начало сезона в третьей футбольной лиге, укрепив свой полузащитный состав. Команда из Нижней Саксонии подписала 22-летнего Брайанга Кайо из FC Ingolstadt в аренду с опцией выкупа. Клуб объявил об этом в среду. В последние дни также присоединились Ба-Мукака Симакала (Хольштайн Киль) и Кофи Амаока (VfL Волфсбург) в Осnabrück.

Американец Кайо хвалят за его "мощь, динамизм и прочность. Он важный элемент пазла, которого нам не хватало в центре полузащиты", - сказал спортивный директор Филипп Кауффманн. VfL проиграл свои первые два матча чемпионата против SV Sandhausen (0:1) и Erzgebirge Aue (0:2) и теперь встретится с командой Бундеслиги SC Freiburg в матче Кубка Германии в субботу.

Команда из Нижней Саксонии усилила свой состав, подписав Брайанга Кайо в аренду из FC Ingolstadt с опцией выкупа. Кроме того, Ба-Мукака Симакала из Хольштайн Киль и Кофи Амаока из VfL Волфсбург также присоединились к команде из Нижней Саксонии.

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