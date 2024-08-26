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ОбществоНовостиЯ не собираюсь.

Следующий эпизод "Бакалавриата" с Стеллой в главной роли, вместе с женщинами из "Уу-Кру".

В実емо-телевизионном сериале 'Холостячка', соперничающие мужчины сталкиваются с женщинами- rivals.Для Стеллы вопрос о том, кто заслуживает ее розы, является ключевым, независимо от их пола.

 and  Yaroslav Smith
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- Следующий эпизод "Бакалавриата" с Стеллой в главной роли, вместе с женщинами из "Уу-Кру".

Обмен Цветками на RTL: Охота за Любовью в Стиле Панк-Рок

Новый сезон реалити-шоу "Холостячка" на RTL+ уже начался, и жительница Мюнхена Стела Стегманн ведет поиск своей идеальной пары или пар. 27-летняя бисексуалка станет первой "Холостячкой", которая будет встречаться с представителями разных полов на протяжении всего шоу. После первого эпизода она призналась: "Я полностью пьяна!"

Скоростное Таиландское Общение в Стиле Любви

Эпизод начался с того, что Стела встречалась один на один с мужчинами в стиле классического тайского быстрого общения. Она также сделала свои первые cuts среди претендентов и раздала цветы перед грандиозным "Вечером Роз". Загадочная закрытая комната в вилле участников намекает на сюрприз этого сезона - пять женщин, которые будут бороться за любовь Стеллы, скорее всего, будут жить там.

Встречайте Ву-Сквод

Предпросмотр будущих эпизодов обещает осложнения: "Потом появляется Ву-Сквод, у которых нет никаких достижений в жизни", - жалуется участник. В эпизоде два, уже доступном на RTL+, присоединяются девушки.

RTL Ищет Любовь Более Десяти Лет

"Холостячка" теперь будет транслироваться только на RTL+ вместо бесплатного телевидения и принесет с собой серьезные изменения. Участников больше не будут подвергать изысканной, иногда случайной комедии и часто неловким разговорам на красной ковровой дорожке, так как в этом году представление будет более спонтанным. Иногда кандидаты будут прибывать на водных мотоциклах, а иногда на квадроциклах, и мы даже увидим первые свидания в кофейнях и традиционных тук-туках.

"И есть немного гетто, изысканности и власти. Мечта сбылась".

Родственники и друзья Стеллы отправили голосовые сообщения, хваля ее потенциальных ухажеров, за исключением участника Мустого, который отправил свое собственное голосовое сообщение: "Есть немного гетто, изысканности и власти. Мечта сбылась: меня зовут Мусты - и почему я должен вам это говорить? Ну, я знаю себя уже три десятилетия". И вот еще один неловкий момент, за который знамениты представления "Холостячки" или "Холостяка".

Несмотря на возбуждение Стеллы после первого эпизода, она выразила беспокойство по поводу скорого прибытия Ву-Сквода, сказав: "Я не буду терпеть неудачников, которые будут мешать моей охоте на любовь". Во время сеанса анализа голосового сообщения друг Стеллы раскритиковал сообщение Мустого, сказав: "Я не буду притворяться, что его сообщение не было немного напыщенным и запутанным".

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