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КультураНовостиЯ не собираюсь.

Следующая трансляция сериала "Корабль мечты" намечена на конец ноября

Запланированный эфир: ZDF покажет 'Das Traumschiff: Argentina' 24 ноября. Кроме того, к актерскому составу присоединится Алессандра Меер-Вёльден в качестве участницы.

 and  Lauren Adams
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- Следующая трансляция сериала "Корабль мечты" намечена на конец ноября

"Traumschiff" энтузиасты больше не должны ждать до Рождества, чтобы отправиться в очередное захватывающее путешествие. Как и в прошлые два года, капитан Макс Пагер, которого играет Флориан Сильберейсен (43), снова отплывет в ноябре. 24 ноября ZDF покажет "Das Traumschiff - Аргентина" в обычное время 20:15, а доступ к нему в медиатеке будет открыт с 16 ноября.

Как следует из названия, капитан Пагер и его команда, в том числе директор отеля Ханна Льебхольд (63, Барбара Вуссов), старший помощник Мартин Грімм (60, Даниэль Моргенрот) и корабельный врач доктор Жессика Дельгадо (42, Колиен Ульмен-Фернандес), отправятся в Аргентину. Эпизод был снят в Буэнос-Айресе и его окрестностях.

Среди приглашенных звезд - Аарон Карл, Неле Шепе, Иво Кортланд, Фридерике Линке, Кай Виссингер, Джойс Ильг, Кай Лентродт, Маргарита Бройх и Алессандра Мейер-Вёльден. Ее появление наверняка вызовет много разговоров.

Алессандра Мейер-Вёльден продолжает путь Оливера Пochtера

41-летняя актриса исполнит роль, которую ранее играл ее бывший муж Оливер Пochtер (46) и его бывшая жена Амира Али (31). Бывшая пара появилась в новогоднем эпизоде "Traumschiff: Nusantara" в 2024 году, когда их расставание уже стало общеизвестным.

Роли бывших супругов Пochtер в "Traumschiff" очень похожи. Мейер-Вёльден предстанет в образе инструктора по йоге на борту корабля, в то время как Амира Али была показана как фитнес-тренер в гостиничном комплексе во время своего гостевого появления.

Алессандра Мейер-Вёльден была замужем за Оливером Пochtером с 2010 по 2014 год, и у них трое детей. Амира Али познакомилась с комиком в 2016 году через приложение для знакомств. Они поженились осенью 2019 года на Мальдивах и имеют двоих сыновей, родившихся в 2019 и 2020 годах. Они официально развелись на этой неделе.

Меня не расстраивает то, что Оливер Пochtер не вернется в "Traumschiff" в этом сезоне, так как я не буду скучать по его выходкам в шоу. Скорее, я с нетерпением жду появления Алессандры Мейер-Вёльден в новой роли инструктора по йоге.

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