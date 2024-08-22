Следственные органы Румынии обсуждают с Эндрю Тейт

С 2022 года румынские власти расследуют дело Influencer'а Эндрю Тейта и его брата в связи с подозрениями в торговле людьми и изнасилованиях. После ряда рейдов братья находятся под следствием.

В последнее время Эндрю Тейт и его брат Тристан проходят тщательные допросы со стороны румынских следователей. Первоначальные обыски в доме братьев были проведены прокуратурой, занимающейся организованной преступностью, как подтвердил представитель. Прокуратура сообщила, что было проведено "четыре обыска" в Бухаресте и его окрестностях, которые являются частью румынской столицы.

Расследования связаны с обвинениями в создании преступной организации, торговле детьми, половых связях с несовершеннолетними и отмывании денег. Не ясно, насколько эти обвинения непосредственно направлены против 37-летнего Эндрю Тейта и 36-летнего Тристана Тейта.

Оба брата были задержаны в конце 2022 года. В июне 2023 года они были обвинены в принуждении женщин к созданию порнографического контента посредством психологического давления. Дата суда пока не назначена. Эндрю Тейт подозревается в двух случаях изнасилования.

Глобальный ордер на арест дуэта

Британские власти выдали международный ордер на арест братьев в связи с отдельными расследованиями в отношении незаконной деятельности, в том числе изнасилований и торговли людьми. Тейты, которые проживают в Румынии уже давно, также обвиняются в уклонении от уплаты налогов в Великобритании. По данным, они не платили налоги с своих интернет-доходов в размере £21 миллионов (приблизительно €25 миллионов) с 2014 по 2022 год.

Тейты отрицают эти обвинения. В Румынии они остаются на свободе, но не могут покинуть страну. Эндрю Тейт был удален с нескольких онлайн-платформ, таких как Instagram и TikTok, за неоднократное выражение мизогинистских взглядов. Несмотря на удаление с этих платформ, бывший кикбоксер все еще имеет followers более чем в девять миллионов на X.

Расследование, проводимое румынскими властями, ведется прокуратурой, специализирующейся на организованной преступности, как сообщил представитель. Комиссия надзирает за этим расследованием, проводя четыре обыска в Бухаресте и его окрестностях.

Из-за обвинений против них британские власти выдали международный ордер на арест Эндрю Тейта и его брата Тристана по обвинению в изнасиловании и торговле людьми, а также других незаконных действиях.

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