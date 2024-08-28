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Следователи утверждают, что обнаружили остатки самолета MH370.

 and  Anthony Ross
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Самолет MH370 перевозил 238 человек, таких как пилот Захари Шах, которых по-прежнему оплакивают.
Самолет MH370 перевозил 238 человек, таких как пилот Захари Шах, которых по-прежнему оплакивают.

Следователи утверждают, что обнаружили остатки самолета MH370.

8 марта 2014 года рейс MH370 бесследно исчез над Индийским океаном. Через десять лет после этой трагедии австралийский исследователь Винсент Лайн заявляет, что нашел ответ на загадку MH370: обломки самолета якобы находятся на глубине 6000 метров в "почти идеальном укрытии". По его словам, Boeing не потерпел крушение.

После двухлетнего изучения дела уважаемый журнал "Журнал навигации" принял решение опубликовать расследование Лайна, сообщает австралийский исследователь из Университета Тасмании в LinkedIn. Он утверждает, что наука наконец нашла ответ на тайну MH370.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines с 239 пассажирами на борту неожиданно изменил курс и пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года во время рейса из Куала-Лумпура в Пекин. По сей день найдено лишь несколько фрагментов обломков, но точное место крушения остается неизвестным. Причины, приведшие к катастрофе, по-прежнему остаются загадкой.

"Посадка вроде "Салли"?

По словам Лайна, если его теория верна, то многие вопросы могли бы быть отвечены, так как он якобы определил место крушения. Его расчеты показывают, что Boeing находится в ущелье глубиной 6000 метров в южном Индийском океане, на восточном конце образования под названием Броукен Ридж, далеко от западного побережья Австралии. В этом месте Лайн утверждает, что координаты малайзийского аэропорта Пенанг проходят через маршрут, найденный на домашнем симуляторе ответственного пилота - и позднее отвергнутый ФБР как "нерелевантный".

Это "грубое и опасное место", часто посещаемое глубоководными исследователями, пишет Лайн. "С узкими, крутыми склонами, окруженное грядущими горными хребтами и другими глубокими ущельями, это идеальное укрытие". Начало нового поиска зависит от соответствующих властей и компаний-поисковиков, говорит Лайн. Но с научной точки зрения, его расследование проливает свет на причины неудачи предыдущих поисковых усилий.

Лайн также убежден, что MH370 не разбился из-за исчерпания топлива: он тщательно изучал найденные фрагменты обломков. Повреждения крыла, шасси и других частей Boeing указывают на то, что пилот Захари Шах пытался совершить аварийную посадку посреди Индийского океана - подобно знаменитому американскому пилоту "Салли", который совершил посадку на реке Гудзон в Нью-Йорке несколько лет назад.

"Было близко к полному исчезновению без следа"

"Несомненно, это поддерживает первоначальные выводы канадского эксперта по авиационным авариям Ларри Вэнса", - пишет Лайн. "MH370 имел топливо и активные двигатели, когда совершил управляемую аварийную посадку".

Почему аварийная посадка произошла посреди южного Индийского океана, остается неизвестным для Лайна, но, по его словам, Boeing 777 "был близок к полному исчезновению без следа": "У него бы получилось, если бы MH370 не столкнулся с волной правым крылом", - пишет австралиец. Это и привело к повреждениям фрагментов обломков. Кроме того, компания спутниковой связи Inmarsat обнаружила регулярную спутниковую связь самолета и предложила еще один ключ к разгадке тайны MH370.

Индийский океан, в частности южная его часть, сыграл важную роль в тайне MH370, так как Boeing 777 бесследно исчез над этим обширным водным пространством в 2014 году. По словам австралийского исследователя Винсента Лайна, обломки самолета могут находиться в ущелье глубиной 6000 метров в этом регионе, предоставляя "почти идеальное укрытие" для самолета.

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