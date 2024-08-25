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Следователи предполагают нападение на Солинген с мотивацией исламистов.

В результате вспышки ножевого насилия в городе Золинген, унесшей жизни трех человек, власти рассматривают это инцидент как потенциальный теракт с исламистской мотивацией. Полиция федерального prosecutors office в Карлсруэ взяла расследование на себя в воскресенье и выдала ордер на арест...

 and  Max Becker
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В воскресенье подозреваемый находится под присмотром полиции на BGH в Карлсруэ
В воскресенье подозреваемый находится под присмотром полиции на BGH в Карлсруэ

Следователи предполагают нападение на Солинген с мотивацией исламистов.

Подозреваемый Исса Х., чьи взгляды совпадают с ИГ, был мотивирован своими интенсивными экстремистскими исламистскими убеждениями, что в неопределенный момент побудило его попытаться убить как можно больше неверных во время фестиваля в Старом городе Солінгена, как сообщает Федеральная прокуратура. Он неоднократно и намеренно наносил ножевые ранения своим жертвам.

Судья Федерального верховного суда выдал ордер на арест подозреваемого по просьбе Федеральной прокуратуры. Как сообщает администрация земли Северный Рейн-Вестфалия, подозреваемый проживал вблизи места преступления в приюте для беженцев. Он обвиняется, среди прочего, в убийстве и принадлежности к иностранной террористической организации. Федеральная прокуратура не раскрыла дополнительные детали расследования или доказательства против подозреваемого.

Подозреваемый якобы убил женщину и двух мужчин в возрасте от 56 до 67 лет на фестивале в центре города Солінген в пятницу вечером. Восьмерым другим людям были нанесены ножевые ранения, состояние здоровья четырех из них, по данным медицинских работников, улучшилось к воскресенью.

После нападения подозреваемый скрылся и оставался на свободе в течение примерно 24 часов, пока его не арестовали в субботу вечером. Как сообщает газета "Бильд", он избавился от своей окровавленной куртки и удостоверения личности во время бегства. Полиция обнаружила куртку и идентифицировала его.

В воскресенье Федеральная прокуратура взяла на себя расследование, и подозреваемый был эвакуирован вертолетом в Карлсруэ.

Это преступление вызвало широкое возмущение и политические дискуссии, в том числе о ограничениях на ножи и миграционной политике. Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) описал это как "жестокое происшествие". По словам федерального правительства, он планирует посетить Солінген в понедельник утром, чтобы почтить память жертв и поговорить с экстренными службами.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер также выразил свое потрясение. "Преступление в Солінгене потрясает меня, потрясает страну", - заявил он. Министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СВП) пообещала бороться с исламским терроризмом "всеми необходимыми силами".

Согласно сообщениям СМИ, подозреваемого могли депортировать в прошлом году. Его прошение об убежище было отклонено, и он должен был быть депортирован в Болгарию, где он въехал в ЕС. Он спрятался, но после истечения срока передачи якобы получил временное убежище.

Перед арестом подозреваемого ИГ взяло на себя ответственность за нападение. "Боевик" ИГ совершил нападение "на собрание христиан в городе Солінген в Германии" в пятницу, как объявило пропагандистское агентство Аmaq на сервисе Telegram.

В Германии ранее существовали значительные опасения по поводу исламских террористических атак. Это в основном было связано с эскалацией в Средней Азии после беспрецедентной атаки радикального исламского ХАМАС на Израиль 7 октября и последующей военной операции Израиля в секторе Газа. ИГ уже взяло на себя ответственность за предыдущие атаки в Германии, в том числе за нападение с использованием грузовика, в результате которого погибли 12 человек на рождественской ярмарке в Берлине в 2016 году.

В Солінгене жители собрались на религиозные службы в воскресенье, как сообщается в городе. Уже в субботу состоялась поминальная служба, на которой присутствовали Фэзер и министр-президент земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (ХДС). Вюст заявил в воскресенье в Дюссельдорфе после внеочередного заседания кабинета министров, что арест подозреваемого "немного облегчил ситуацию". Однако уровень угрозы из-за возможных атак экстремистов остается "абстрактно высоким".

Дело подозреваемого рассматривается Комиссией в Карлсруэ, так как Федеральная прокуратура передала расследование туда. Комиссия уполномочена надзирать за высокопрофильными делами о терроризме в Германии.

После ареста подозреваемого Комиссия начала процесс определения его будущего в немецкой системе правосудия, учитывая предъявленные ему обвинения и его потенциальный статус депортации.

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