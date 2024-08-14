- Следователи по делу "Северного потока" получили ордер на украинца, который сбежал

Выдан ордер на арест в деле о диверсии на газопроводе "Северный поток"

Почти два года спустя после диверсии на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море выдан ордер на арест, сообщают СМИ. Генеральный федеральный прокурор при Федеральном верховном суде добился этого ордера, как сообщают ARD, Die Zeit и Süddeutsche Zeitung. Подозрение падает на украинского гражданина, последнее известное местонахождение которого было в Польше. Европейский ордер на арест был запрошен уже в июне, но мужчина с тех пор скрылся, что усложняет его задержание польскими властями. Федеральная прокуратура пока не комментировала ситуацию.

Газопроводы "Северный поток" повреждены взрывами

26 сентября 2022 года два газопровода, "Северный поток 1" и "Северный поток 2", были повреждены и нарушены множеством взрывов возле датского острова Борнхольм. Вскоре после этого были обнаружены четыре утечки на трех из четырех трубопроводов. "Северный поток 1" в то время транспортировал российский природный газ в Германию, в то время как "Северный поток 2" еще не работал из-за российского вторжения на Украину и последующих политических споров.

Расследования были начаты в Германии, Дании и Швеции после взрывов, с немецкими расследованиями, возглавляемыми Федеральной полицией и Федеральным уголовным полицейским управлением от имени Генерального федерального прокурора. Дания и Швеция с тех пор прекратили свои расследования.

Согласно исследованиям трех СМИ, немецкие следователи считают, что украинский мужчина был одним из водолазов, которые разместили взрывчатку на газопроводах "Северный поток". В телефонном разговоре с СМИ мужчина выразил удивление по поводу обвинений и отрицал причастность к нападению. Двое других украинских граждан, в том числе женщина, также подозреваются. Они могли быть водолазами, которые прикрепили взрывчатку к трубопроводам, но против них еще не выданы ордера на арест.

Ранее расследования сосредоточивались на яхте "Андромеда", на которой в июле 2022 года были найдены взрывчатые вещества. Предполагалось, что яхта могла быть использована для транспортировки взрывчатых веществ для диверсии. Новая информация также основана на "подсказках из иностранной разведывательной службы".

Диверсия на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море произошла возле датского острова Борнхольм 26 сентября 2022 года. Расследования взрывов, повредивших "Северный поток 1" и нарушивших "Северный поток 2", были начаты в Германии, Дании и Швеции, с немецкими следователями, считающими, что украинский мужчина, последнее известное местонахождение которого было в Польше, мог быть причастен к размещению взрывчатки на трубопроводах.

Читайте также: