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Следователи объявляют об обнаружении останков, связанных с рейсом MH370.

 and  Max Becker
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Следователи объявляют об обнаружении останков, связанных с рейсом MH370.

8 марта 2014 года рейс MH370 бесследно исчез над Индийским океаном. Через десять лет австралийский исследователь заявил, что разгадал загадку: обломки находятся на глубине 6 км в "почти идеальном укрытии", провозглашает Винсент Линь. По его словам, Boeing не потерпел крушение.

После более чем двухлетнего изучения специализированный журнал "Journal of Navigation" утвердил его расследование для публикации, сообщает австралийский ученый Винсент Линь из Университета Тасмании в LinkedIn. Он утверждает, что тайна MH370 разгадана наукой.

Боинг 777 авиакомпании Malaysia Airlines, перевозивший 239 пассажиров, загадочно изменил курс и пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года во время рейса из Куала-Лумпура в Пекин. По сей день найдено лишь немного обломков, но точное место крушения остается неизвестным. Обстоятельства, предшествовавшие крушению, по-прежнему окутаны тайной.

Посадка, подобная "Салли"?

По словам Линья, эти вопросы потенциально могут быть отвечены, так как он утверждает, что тщательно картографировал место крушения: его расчеты показывают, что обломки Boeing находятся в ущелье глубиной 6 км в южном Индийском океане, на восточном конце образования под названиемBroken Ridge, далеко от западного побережья Австралии. Это место, отмечает Линь, пересекает меридиан малайзийского аэропорта Пенанг, который был найден на домашнем симуляторе полета ответственного пилота - и был сочтен "незначительным" ФБР.

Это "грубое и опасное место", известное открытием новых глубоководных видов, пишет Линь. "С узкими, крутыми стенами, окруженными грозными горными цепями и другими глубокими ущельями, это почти идеальное укрытие". Начало нового поиска зависит от властей и поисковых компаний, говорит Линь. Однако научно доказано, почему прошлые поисковые миссии потерпели неудачу.

Линь также утверждает с conviction, что MH370 не потерпел крушение из-за исчерпания топлива: он тщательно изучал найденные обломки, пишет он. Повреждения крыла, шасси и других компонентов Boeing свидетельствуют о том, что пилот Захари Шах пытался выполнить контролируемую посадку в сердце Индийского океана - подобно тому, как несколько лет назад знаменитый американский пилот "Салли" выполнил посадку в реке Гудзон в Нью-Йорке.

"Без тени сомнения, это подтверждает первоначальное предположение канадского эксперта по расследованию авиационных происшествий Ларри Вэнса", - пишет Линь. "MH370 имел топливо и рабочие двигатели, когда мастерски выполнил контролируемую посадку".

Почему груз был сброшен посреди южного Индийского океана, Линь не может объяснить. Однако, по словам исследователя, Boeing 777 "почти идеально исчез": "Успех был бы полным, если бы MH370 не пролетел через волну с правым крылом", - пишет Линь. Это привело к повреждениям найденных обломков. Кроме того, компания спутниковой связи Inmarsat раскрыла рутинную спутниковую связь самолета и предоставила еще один ключ к разгадке тайны MH370.

Открытие потенциального места крушения MH370 Винсентом Линьем разожгло дискуссии о возможности разрешения десятилетней загадки. Его утверждение, что наука разгадала тайну, Supported by the publication of his investigation in the "Journal of Navigation", привлекло внимание авиационного сообщества.

Кроме того, теория Линья о том, что пилот Захари Шах выполнил контролируемую посадку MH370, подобную знаменитому инциденту "Салли", добавляет новый аспект в тайну MH370. Если это окажется правдой, это может существенно изменить наше понимание событий, приведших к исчезновению Boeing 777.

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