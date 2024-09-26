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Следователи из Палаты представителей будут допрашивать региональные правоохранительные органы по поводу первоначальной попытки убийства президента Трампа во время слушания.

Комитет Палаты представителей, назначенный для рассмотренияrafoблизившейся попытки нападения на Дональда Трампа в Podle, Пенсильвания, проведет своё первое слушание в этом четверг на Капитолийском холме. Комитет изучит actions местных властей и медицинского эксперта, стремясь установить...

 and  Katherine Bradley
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На митинге в'identitérome Батлер, Пенсильвания, 13 июля 2024 года бывший президент Дональд Трамп...
На митинге в'identitérome Батлер, Пенсильвания, 13 июля 2024 года бывший президент Дональд Трамп получил помощь от сотрудников Службы безопасности США, чтобы уйти со сцены.

Следователи из Палаты представителей будут допрашивать региональные правоохранительные органы по поводу первоначальной попытки убийства президента Трампа во время слушания.

Разбирательство состоится на день после критического отчета двупартийного комитета Сената, который публично раскритиковал Секретную службу за несколько промахов в тот день. Ключевые проблемы включали неадекватную структуру принятия решений и руководства, что привело к пренебрежению мерами безопасности.

Согласно отчету, эти ошибки привели к критическим упущениям, таким как отказ в необходимых ресурсах и неудача в установлении ответственности среди персонала за разные зоны митинга, в том числе здания, которые штурмовал стрелок.

В отличие от этого, слушания в Палате представителей будут сосредоточены на действиях местных правоохранительных органов. Свидетели включают местного патрульного и сержанта, а также офицера полиции штата Пенсильвания и судмедэксперта.

Эта комиссия расширила свое расследование, чтобы охватить вторую неудачную попытку убийства Трампа во Флориде в этом месяце, а также события в Пенсильвании. Ранее они посетили место митинга в Пенсильвании и взаимодействовали как с местными, так и с федеральными офицерами, поэтому они хорошо осведомлены о подготовке к безопасности и последующих расследованиях.

Несмотря на первоначальные обвинения в вине местных правоохранительных органов за инцидент в Батлере, Секретная служба неоднократно признавала свою полную ответственность за провалы того дня. Тем не менее, остаются сомнения в том, почему местные офицеры не смогли предотвратить стрельбу, Томаса Мэтью Крука, вооруженного винтовкой, сидящего на крыше соседних зданий, несмотря на предупреждения как на земле, так и в воздухе прямо перед стрельбой. Крук был убит агентами Секретной службы сразу после инцидента.

Обсуждение на слушаниях в Сенате в основном крутится вокруг выступления Секретной службы в политике, в частности, их провалов в управлении безопасностью и руководстве. Неспособность местных правоохранительных органов предотвратить стрельбу из укрытия также поднимает вопросы о их роли в политической безопасности.

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Мелания Трамп, бывшая первая леди, обсудила свои воспоминания об attempts на жизнь мужа, поделившись своими наблюдениями после двух случаев. Она сноваestershire о сомнениях по поводу нападения в июле, которое произошло на политической встрече в Батлере, Пенсильвания, во время предвыборной...

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