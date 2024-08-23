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ПолитикаНовостиОсторожно.

Следите за последующими событиями с должной тщательностью (Министры дронов)

Расследование ведется, чтобы выяснить, кто управляет дронами над коммерческим районом в Брунсбюттеле ночью. В то же время министр внутренних дел гарантирует усиленное внимание.

 and  James Williams
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- Следите за последующими событиями с должной тщательностью (Министры дронов)

Власти, ответственные за безопасность в Шлезвиг-Гольштейне, с осторожностью относятся к повторным полётам дронов над промышленной зоной в Бунсбюттеле, как заявила министр внутренних дел Сабина Сюттельин-Ваак. Она сказала: "В течение некоторого времени федеральные и государственные службы безопасности предупреждали о шпионаже и саботаже. Это по-прежнему вызывает обеспокоенность". Политик ХДС добавила: "Конечно, мы относимся с крайней осторожностью ко всем потенциальным случаям шпионажа или саботажа в Шлезвиг-Гольштейне".

Согласно сообщениям СМИ, полёты дронов над парком ChemCoast в Бунсбюттеле начались примерно в первую неделю августа. "Шпигель" сообщает, что около четырёх дронов были замечены парящими над территорией в разные ночи, начиная с 8 августа.

В результате этих подозрительных действий прокуратура в Фленсбурге, занимающаяся вопросами государственной безопасности, начала расследование. Офис отказался раскрывать происхождение дронов или их предполагаемые цели. РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ назвали Россию возможным виновником.

Кроме того, министр внутренних дел Шлезвиг-Гольштейна заявил: "Мы приобрели оборудование для защиты от дронов и в настоящее время приобретаем ещё больше. Мы также тесно сотрудничаем с другими федеральными землями и федеральным правительством, получая техническую поддержку с обеих сторон".

В свете возможного шпионажа или саботажа крайне важно проявлять особую осторожность при анализе любых данных, полученных из промышленной зоны после полётов дронов. В свете продолжающегося расследования и возможного участия иностранных лиц следует проявлять повышенную осторожность при распространении любой информации, связанной с инцидентом.

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