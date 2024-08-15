- Слава Богу, Майорка едва вышла из бури.

Шторм, вызывавший страх, обошел остров-курорт Майорка. Большая часть дождя выпала в море вокруг Балеарского архипелага в течение ночи. На суше были только умеренные осадки и незначительное наводнение. Национальная метеорологическая служба Aemet понизила уровень штормового предупреждения с самого высокого уровня "красный" до "оранжевого".

Изначально ожидалось, что худшая часть фронта грозового шторма пройдет над островом в ночь с четверга на пятницу. Aemet не исключала, что может выпасть до 180 литров осадков на квадратный метр в течение нескольких часов. Однако большая часть дождя выпала в море. До 15:00 уровень тревоги оставался "красным" на севере Майорки, затем ненадолго стал "оранжевым", и с вечера - "желтым", предупреждая о дожде и грозе в пятницу.

Больше дождя на северо-западе острова

Боязнь сильного шторма на острове была так велика, что правительство Балеарских островов отменило большинство общественных фестивалей и посоветовало людям оставаться дома столько, сколько возможно.

Как и во время сильных дождей в июне, осадки были распределены неравномерно по всему острову. В столице острова Пальма вначале выпало всего несколько капель дождя, тогда как в городах Сольер и Порт-де-Сольер на северо-западе ситуация была хуже. Там вода текла по некоторым улицам, и полиции пришлось спасать десять человек из квартиры, где вода уже доходила до колен и дверь не открывалась, как сообщалось в местных газетах. Позже также пошел дождь в Пальме, но ненадолго.

Нарушения в авиасообщении

Между тем, туристы на Майорке должны были проявить терпение, особенно при прибытии и отправлении. Были задержки на несколько часов и отмены некоторых рейсов в аэропорту Пальмы. Однако по мере улучшения погоды авиасообщение также медленно возвращалось к норме.

Несмотря на то, что большая часть сильного дождя выпала в море, дополнительные осадки все еще представляли угрозу на северо-западе острова, значительно затронув такие места, как Сольер и Порт-де-Сольер. Уровень воды стал достаточно высоким, чтобы потребоваться полицейские спасательные операции в некоторых квартирах и нарушить нормальное движение по улицам.

Непредсказуемые погодные условия продолжали влиять на планы поездок, так как аэропорт Пальмы сообщал о задержках и отменах рейсов для прибывающих и отправляющихся туристов, вызывая неудобства для многих.

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