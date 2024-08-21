Скромный муниципалитет дискретно демонтирует свое препятствие, препятствующее горе Фудзи.

В городе Фудзикавагутико, расположившемся у подножия горы Фудзи, появилась уникальная фотоопportunity, на фоне которой виднелся местный магазин Lawson на главной улице. Этот захватывающий вид стал популярным в социальных сетях, таких как Instagram и TikTok, и привлек большое количество туристов со всего мира.

Однако эти энтузиасты якобы оставляли мусор и игнорировали правила дорожного движения, несмотря на наличие знаков и охранников.

В мае город принял решение установить большую черную сеть, закрывающую вид на гору Фудзи. К удивлению городских чиновников, они решили снять сеть 15 августа, не назначив конкретной даты возвращения. Изначально решение снять сеть было связано с сильными ветрами в регионе, но теперь городские чиновники не торопятся reinstall barrier.

Один из членов городского совета сказал: "С тех пор, как мы установили экран в мае, мы заметили значительное снижение числа людей, остающихся в этом районе. Кажется, это сработало".

Охранники по-прежнему патрулируют район, и сеть может быть reinstall, если возникнет такая необходимость.

До установки сети популярность фотозоны в Lawson была так высока, что магазин даже извинился за свою популярность.

Житель соседнего здания рассказал CNN: "Была волна неприятных правонарушений, таких как оставление мусора, проникновение на частную территорию, курение, еда в парковочных зонах и прохождение под частными жилыми крышами, чтобы назвать несколько. Бывало, что посетители бросали свои зажженные сигареты на нас, когда мы просили их передвинуть свои машины".

Фудзикавагутико в префектуре Яманаси, расположенный восточнее Токио, имеет население примерно 10 000 человек и служит отправной точкой для одного из самых популярных пешеходных маршрутов на горе Фудзи.

В прошлом году официальные лица рассказали CNN Travel, что наплыв туристов на гору Фудзи привел к загрязнению, переполнению туалетных помещений и восхождению с неподходящим снаряжением, что приводило к несчастным случаям или травмам.

В ответ на эти опасения городские чиновники ввели новые меры безопасности для защиты горы, в том числе лимит на количество восходителей в день и небольшую плату за вход, чтобы помочь покрыть расходы на обслуживание.

Нодока Кацура из CNN внесла свой вклад в отчет.

Посетители, делящиеся захватывающими фотографиями Lawson в социальных сетях, привели к росту числа туристов в Фудзикавагутико, стремящихся увидеть уникальный вид горы Фудзи. Несмотря на то, что сеть закрывает вид на гору Фудзи, туристы все еще стекаются в этот район, желая сделать свои собственные новостные фотографии.

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