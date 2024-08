- Скромно сдержанный: всеобъемлющий обзор 2024 года

Каждый год кажется, что лето проходит слишком быстро. Тяжелые вопросы, такие как конфликты и терроризм, были очень актуальны в последнее время (Украина, Газа, Израиль, Судан, Маннхайм, Золинген, отмена концертов Тейлор Свифт в Вене). Многие также находят политическую борьбу утомительной (США, Тюрингия, Саксония и т.д.).

Давайте переключимся на более легкие темы и светскую беседу? Летний эмоциональный словарь с июня по август 2024 года:

А как в Приклеенные крышечки

Чтобы уменьшить пластиковый мусор в окружающей среде, Германия сделала обязательным использование "приклеенных крышек" (привязанных крышек) на определенные напитки с начала июля из-за директивы ЕС, основанной на исследовании, показавшем, что пластиковые крышки являются наиболее распространенным типом пластикового мусора, найденного на пляжах.

Б как в "Живот, Ноги, Ягодицы"

"Иди в спортзал, становись худым": хит Ширін Давид создает путаницу своей непрерывной пропагандой стройного, подтянутого тела. Тем не менее, Дэвид является самым успешным женским певцом в Германии по количеству номеров один, у которого нет сольных хитов больше, чем у него.

C как в "Только наличные" или "Только карта"

Приходя в рестораны или даже в пивные сады, все чаще сталкиваешься с поляризованным миром в Германии: то "ТОЛЬКО НАЛИЧНЫЕ", то "ТОЛЬКО КАРТА". Крайности.

D как в "Скромная"

Это старое слово означает сдержанную. Благодаря тренду TikTok и создателю Джулс Леброн, оно стало популярным. Транс-женщина говорила о своем макияже в видео. Фраза "очень скромная, очень внимательная" (очень скромная, очень внимательная) сейчас в тренде и также показывает много иронии, так как слово часто используется в противоположном значении, когда что-то не скромно, застенчиво, мило или ласково.

E как в Церемония открытия Олимпийских игр в Париже

Весь мир наблюдал, как Париж, слегка дождливый, открывал свои Олимпийские игры необычным шоу на Сене 26 июля. Было волнение из-за предполагаемого присутствия слишком многих драг-квинов и предполагаемого высмеивания христианства, но в конце концов победили любовь и тяжело больная певица Селин Дион, которая спела "L'hymne à l'amour" на Эйфелевой башне.

F как в Фестивали

Звездой легендарного "Jedermann" в Зальцбурге в этом году был признанный актер Филипп Хохмаир ("Венский криминал: слепое расследование") - триумф. Старая, сложная театральная пьеса была мастерски перенесена в настоящее время.

G как в Зеленый и Красивый

2024 был "Летом девочек-бродяг" - и у него есть цвет: ярко-зеленый, цвет обложки альбома "Brat" (Немецкий: Горе) британской певицы Charli XCX. В своем треке "360" она поет: "Если ты любишь, если ненавидишь, мне плевать, что ты думаешь." (Перевод: Нравится ли тебе это или ненавидишь, мне плевать, что ты думаешь.) Делай что хочешь, несмотря на то, что думают другие - вот идея заявленного "Горного лета". Какой-то противоположный тренд идеально стилизованной, никогда не преувеличенной "чистой эстетике девочек" последних лет.

H как в "Горячий грызун"

Поколение Z, якобы открыло для себя мужчин, похожих на грызунов, как сексуальный символ этого лета. Они якобы являются антидотом токсичной маскулинности: выдающиеся черты лица, острый нос, выдающиеся зубы. Постер-boys: Майк Файст, Джош О'Коннор, Джереми Аллен Уайт, Тимоти Шаламе, Барри Кеоган, Гарри Стайлз и многие другие.

I как в Международная испорченная репутация

Немцы как Организация и Точность Чемпионы Мира? Репутация испорчена. Международные СМИ изображали Германию во время футбольного ЕМ как страну с хаотичными поездами и низкой клиентоориентированностью, а также часто плохим интернетом и неадекватным расширением сети. Репортер "Нью-Йорк Таймс" написал об alleged немецкой эффективности: "Забудьте все, что вы думали, что знаете". Стыдно.

J как в Совместные

Это был первый немецкий летний сезон с новым законом о каннабисе (с 1 апреля владение и культивирование каннабиса для взрослых при определенных условиях для личного пользования разрешено). Во многих заведениях теперь висят таблички "Курение каннабиса запрещено".

K как в Кошачьи дамы

Бывший напарник Дональда Трампа Дж.Д. Вэнс однажды назвал свою демократическую оппонентку Камалу Харрис и ее коллег по партии "группой бездетных кошачьих дам" (группа бездетных кошачьих женщин). Изначально это было intended как оскорбление для странных людей, но это мировоззрение может выйти боком, так как любовь к животным теперь воспринимается многими как защита животных и гуманизм - и более современная, чем мировоззрение Вэнса.

L как в Латте Разбитый

Видео французского полевого вальта Антони Аммирати стало вирусным на Олимпиаде, потому что казалось, что он разбил планку своим большим пенисом. Случай глобальной пенисной зависти.

M как в Мюнхен

Третий по величине город Германии с чистой Изарой и Английским садом этим летом был каким-то "местом, где нужно быть" с мега-концертами Тейлор Свифт и Coldplay и, конечно, специальной серией концертов Адели.

N как в Нутелла мороженое

Невозможно было получить недели, "Нутелла мороженое", представленное Ферреро к 60-летию нутеллового крема, было, вероятно, летним продуктом года в стаканчике для сладкоежек.

O как в Наружная одежда

Reinhold Messner (79), выражая удивление, спрашивает, почему жители городов носят в городских центрах одежду, типичную для альпинистов. "Люди, гуляющие по пешеходной зоне, кажется, готовы к немедленному восхождению на Эверест", - прокомментировал почитаемый альпинист немецкому новостному агентству. Несмотря на свою склонность к функциональной одежде, он не носит ее из соображений стиля, а выбирает практичность.

P как Персональный Дефицит

Германия испытывает чувство одиночества из-за частого упоминания ограничений по персоналу как препятствия. Это была распространенная тема этим летом, даже в ресторанах, еще не затронутых ресторанным коллапсом.

Q как Гей-Идентичность

Объявление Ральфа Шумахера о своей гомосексуальности 14 июля вызвало медийный шум, в который вмешалась его бывшая жена Кора.

R как Розово-Розовые Кит

Розовая выездная футболка немецкой команды на чемпионате Европы по футболу стала бестселлером Adidas.

S как Носки и Рубашка

Мода летом 2024 года включала, например, белые носки, надетые вместо носков для кроссовок или футлет; эта тенденция распространилась на Birkenstock. Кроме того, шорты теперь разрешены во всех ситуациях, и простая белая футболка (не слишком обтягивающая) - must-have. Кроме того, модные люди носят солнцезащитные очки на шее или сзади на голове, а не в волосах, если они не на носу.

T как Модные Парни

Термин 'Талахон' (означающий 'иди сюда' на арабском) был предложен в качестве Слова года среди молодежи. Он относится к молодым людям миграционного происхождения, которые носят спортивную одежду, цепи, поддельные дизайнерские вещи и сумки через плечо; они часто ездят на машинах в machos-манере. Это явление включает элементы расизма, ресентимента и самоиронии. "Влюбленный в Талахона" от Butterbro также сообщается как первая песня, созданная ИИ, которая возглавила немецкие чарты.

U как Туристический Перегруз

Испания witnessed widespread protests against mass tourism. Locals express frustration over escalated housing costs, environmental pollution, traffic congestion, overpopulation, and water shortages or inadequate waste disposal facilities.

V как "Слишком Сложно?"

Комик и гей-икона Ральф Кёниг в интервью "NOZ" высказал мнение, что сложность разнообразной символики, добавленной к радужному флагу, затмевает первоначальное значение. Он выступает за простоту и считает, что флаги не должны быть сложными.

W как "Водянистый Бум"

Арбуз, будь то жареный, съеденный как сэндвич, в салате с фетой, как вкус зубной пасты или аромат духов, или как символ солидарности с палестинцами (из-за своих цветов), является популярной тенденцией.

XY Хромосомы

Обсуждения более высоких уровней тестостерона у женщин часто вызывают транс- или интерфобские чувства, как было замечено во время Олимпиады вокруг боксерской звезды Имане Кхелиф. В Германии с 1 августа, согласно новому Закону о самоопределении (вступает в силу с 1 ноября), транссексуалы, интерсекс и небинарные individuals получили право зарегистрировать свое намерение изменить запись пола и имя при регистрации. Они должны ждать три месяца перед подачей заявления, что соответствует требованию. Ранее было необходимо решение суда и два экспертных заключения.

Z как "Слишком Много Парфюма?"

Известный берлинский шеф-повар The Duc Ngo не любит, когда гости в его ресторанах слишком сильно пахнут. Он выразил свое недовольство онлайн, сказав, что хотя ему нравятся приятные запахи, иногда это бывает слишком много. "Пожалуйста, учитывайте поваров и других гостей и уменьшите свой парфюм, когда будете ужинать с нами. Спасибо", - призвал он. Следует ли вводить больше запретов на парфюм или хотя бы этикет аромата в таких ситуациях?

Другие темы для обсуждения могут включать последние модные тенденции, такие как ношение носков с шортами и белыми футболками, или популярность "Братского лета" и его ярко-зеленого цвета.

