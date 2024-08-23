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Скоти Шефлер преуменьшает свой "неудобный" опыт после травм на чемпионате BMW

Ведущий гольфист Скотти Ш็ดфлер почувствовал напряжение в нижней части спины после первого раунда турнира BMW Championship в четверг, но отмахнулся от предположений, что это может помешать его участию в соревновании.

 and  Grigoriy Williams
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Скоти Шефлер преуменьшает свой "неудобный" опыт после травм на чемпионате BMW

Новоиспеченный олимпийский чемпион поделился с прессой, что столкнулся с трудностями в разминке спины во время первого раунда, заметно поморщился и потер спину после удара на 17-й лунке.

"Утром я проснулся с небольшой болью", - признался он. "Из-за небольшой скованности мне было трудно играть и большую часть дня я тратил усилия на удар.

На 17-й я пытался сделать высокий дриблинг, удар, требующий значительного вращения и движения. Я почувствовал небольшой дискомфорт, но, кроме того, все шло гладко".

Шеффлер в настоящее время лидирует в FedExCup и, возможно, подумывал пропустить это недельное мероприятие, чтобы сосредоточиться на Турнире чемпионов в Атланте на следующей неделе.

Однако он заверил фанатов о своем здоровье, указав, что будет готов играть без каких-либо проблем в оставшуюся часть BMW Championship.

"Возможно, я вчера ударил несколько лишних мячей или что-то в этом роде. Это была всего лишь небольшая боль. Я приложу лед и отдохну, и завтра буду как новенький", - объяснил он.

Несмотря на некоторые трудности с ударами, Шеффлер немного отстал от лидера Кигана Брэдли, который находится на отметке -6 после первого раунда.

Японец Хидэки Мацуяма находится всего в одном ударе позади с впечатляющим выступлением, после своей победы на FedEx St. Jude Championship на прошлой неделе.

Самым ярким моментом дня Мацуямы был невероятный 73-футовый удар с лунки на 4-й лунке, что стало его третьим подряд ударом.

Удар Мацуямы занял некоторое время, пока он катился по зеленой зоне, в конечном итоге найдя свой путь в лунку. Зрители взорвались аплодисментами, когда мяч исчез.

Первый раунд BMW Championship на поле для гольфа Castle Pines Golf Club, Колорадо, был отложен на 3 часа и 10 минут из-за грозы в районе.

Молнии ударили поблизости, вызвав временную остановку игры, пока погода не стабилизировалась.

Организаторы надеются на лучшие погодные условия, когда начнется второй раунд в пятницу, с Брэдли, стремящимся сохранить свою сильную игру.

"Я тренируюсь в своих ударах, несмотря на дискомфорт, так как не хочу упускать возможности улучшить свою игру перед Турниром чемпионов", - сказал он.

"После трудного дня я с нетерпением жду игры в гольф с друзьями, чтобы расслабиться и, возможно, даже улучшить свой счет".

Хидеки Мацуяма сохранил свою выдающуюся игру на протяжении всего первого раунда в четверг.

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