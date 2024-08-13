- Скорость машины очень высока.

Полиция в Бранденбурге выявила почти 5400 случаев превышения скорости во время своего марафона с использованием камер в прошлую неделю. Об этом сообщило управление полиции в Потсдаме по запросу. В фокусе внимания были проспекты в Бранденбурге, где проходили Европейские проверки скорости с 5 по 11 августа.

Водитель в районе Märkisch-Oderland был пойман на проспекте с превышением скорости почти в два раза выше разрешенного предела. Начальный водитель ехал со скоростью 133 км/ч на проспекте с ограничением в 70 км/ч, как сообщили в полиции. Водителю грозит участие в программе для правонарушителей, продление испытательного срока и возможный запрет на вождение на несколько месяцев.

Проспекты представляют собой значительную угрозу для водителей. В 2023 году в Бранденбурге за пределами населенных пунктов в дорожно-транспортных происшествиях погибли 56 человек, из которых 37 были так называемыми "авариями с деревьями".

Бранденбург известен как федеральная земля с наибольшим количеством проспектов в Германии, но сотни километров уже утеряны. Многие деревья вырубаются по соображениям безопасности дорожного движения, а также угрожает изменение климата.

Управление полиции в Потсдаме также сообщило о значительном количестве случаев превышения скорости во время Европейского марафона с использованием камер на различных проспектах в Бранденбурге. Водитель-новичок, пойманный на превышении скорости на одном из этих проспектов, будет рассматриваться в суде района Потсдам, что может привести к наказанию в виде участия в программе для правонарушителей или продления испытательного срока.

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