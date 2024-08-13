Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПотсдамский

Скорость машины очень высока.

Высокая скорость в движении может быть особенно опасной на переулках. Начинающего водителя особенно заметил полицейский во время их марафона с цифровыми камерами.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

- Скорость машины очень высока.

Полиция в Бранденбурге выявила почти 5400 случаев превышения скорости во время своего марафона с использованием камер в прошлую неделю. Об этом сообщило управление полиции в Потсдаме по запросу. В фокусе внимания были проспекты в Бранденбурге, где проходили Европейские проверки скорости с 5 по 11 августа.

Водитель в районе Märkisch-Oderland был пойман на проспекте с превышением скорости почти в два раза выше разрешенного предела. Начальный водитель ехал со скоростью 133 км/ч на проспекте с ограничением в 70 км/ч, как сообщили в полиции. Водителю грозит участие в программе для правонарушителей, продление испытательного срока и возможный запрет на вождение на несколько месяцев.

Проспекты представляют собой значительную угрозу для водителей. В 2023 году в Бранденбурге за пределами населенных пунктов в дорожно-транспортных происшествиях погибли 56 человек, из которых 37 были так называемыми "авариями с деревьями".

Бранденбург известен как федеральная земля с наибольшим количеством проспектов в Германии, но сотни километров уже утеряны. Многие деревья вырубаются по соображениям безопасности дорожного движения, а также угрожает изменение климата.

Управление полиции в Потсдаме также сообщило о значительном количестве случаев превышения скорости во время Европейского марафона с использованием камер на различных проспектах в Бранденбурге. Водитель-новичок, пойманный на превышении скорости на одном из этих проспектов, будет рассматриваться в суде района Потсдам, что может привести к наказанию в виде участия в программе для правонарушителей или продления испытательного срока.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Вagenкнехт и Мохамед Али определили курс для государственных ассоциаций.
Политика

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства Союз Сахра Wagenknecht может сыграть ключевую роль в формировании правительства после предстоящих выборов в ландрате. Совместный председатель Мохамед Али уже четко обозначил, с какими партнерами они не хотят формировать коалицию. Перед тремя выборами в ландрате на востоке

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно