- Складный комплекс "Бутсверен" в Гамбурге пострадал от пожара

На береговой базе, принадлежащей организации парусного спорта на восточной стороне Гамбурга, произошел пожар. Комплекс, расположенный в Бергедорфе, вблизи жилых районов, был полностью охвачен пламенем, как сообщил представитель центра управления пожарной службы Гамбурга агентству German Press Agency. На месте присутствовали несколько пожарных. Примерно к 9 вечера пожар был в основном под контролем. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара. Один из добровольных пожарных получил легкие травмы.

Пожар на базе организации парусного спорта в Гамбурге распространился на близлежащие жилые районы, в основном затронув несколько жилых зданий. Интенсивное тепло от пожара причинило ущерб этим зданиям, что вызвало опасения за безопасность жителей.

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