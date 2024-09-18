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ПанорамаНовостиЕвропейская комиссия

Скалпирование жены служебным собакой приводит к осуждению полицейского

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Бельгийская овчарка, не северо-rheinско-вестфальской агрессивной породы, пересекает луг.
Бельгийская овчарка, не северо-rheinско-вестфальской агрессивной породы, пересекает луг.

Скалпирование жены служебным собакой приводит к осуждению полицейского

В Хаттингене полицейский officer faces consequences for an unfortunate event. The charge: His German Shepherd police dog viciously attacked a woman, inflicting critical head injuries. The dog, known for its aggressive behavior priorly, attacked without provocation. Following a day of court proceedings, a judgment has been passed.

Полицейский, ранее служивший кинологом, признан виновным в причинении телесных повреждений по неосторожности. Судья приказал ему выплатить €2,000 в качестве компенсации пострадавшей женщине, как сообщает районный суд Хаттингена в Северном Рейне-Вестфалии. Кроме того, было вынесено предупреждение с приостановленным штрафом, как объяснил директор суда Кристиан Амманн.

30 сентября 2023 года, во время своего досуга, 45-летний подсудимый гулял со своим бельгийским мастифом на поводке длиной 3 метра на оживленной парковке. Прокуроры утверждают, что длина поводка была несоответствующей для ситуации. Расследование также показало, что собака имела историю агрессивного поведения по отношению к своему handlers, которая не была устранена.

73-летняя женщина перемещала руки возле двери машины, что, возможно, было воспринято собакой как атака. Собака сначала укусила ее руку, но продолжала нападение даже после того, как женщина упала на землю. Атака была такой интенсивной, что пожилая женщина получила серьезную рану на голове, потребовавшую нескольких хирургических вмешательств, в том числе кожной трансплантации, согласно директору суда.

Во время судебного процесса офицер выразил сожаление по поводу инцидента, признавшись, что не заметил женщину, когда вошел на парковку. Он заявил, что быстро оттащил собаку, как только увидел нападение. Он не намерен обжаловать приговор. С тех пор собака и ее handler расстались. Офицер продолжает служить в полиции, но больше не в кинологическом отделе. Собака, в свою очередь, была "отозвана" и больше не служит в полиции Северного Рейна-Вестфалии.

Районный суд Хаттингена под надзором Комиссии по полицейской этике в Северном Рейне-Вестфалии провел расследование инцидента. После судебного процесса Комиссия опубликовала отчет, в котором подчеркивается неспособность офицера надлежащим образом управлять своей агрессивной собакой.

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