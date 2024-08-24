- СК Магдебург проходит через мягкий групповой этап в Кубке мира по клубам

Магдебург, чемпионы Германии по гандболу, имеют шанс впервые завоевать титул Мирового клубного чемпионата IHF с 27 сентября по 3 октября в столице Египта. В предварительной группе им предстоит сыграть против "Калифорнийских орлов" (США) 28 сентября и против "Клуб Каледж" из Саудовской Аравии на следующий день. Стоит отметить, что в 2022 и 2023 годах Магдебург уже обыгрывал "Клуб Каледж" в предварительных раундах, как указано на их официальном сайте.

17-й выпуск этого глобального шоу получил название Клубный мировой чемпионат. Все матчи пройдут в зале Новой административной столицы, вмещающем 7500 зрителей, в неразглашаемой столице Египта. Кроме Магдебурга, в соревнованиях примут участие такие команды, как "Барселона", "Веспрем" и хозяева "Аль-Ахли". Первые раунды пройдут с 27 по 29 сентября, где топ-команды из группы 1, в том числе Магдебург, сыграют 28 и 29 сентября. Полуфиналы запланированы на 1 октября. Финал и матч за 3-е место пройдут 3 октября.

В первых раундах Клубного мирового чемпионата Магдебург, участвующий в борьбе за свой первый титул, встретится в первом раунде 28 сентября с "Калифорнийскими орлами". Несмотря на предыдущие победы над "Клуб Каледж" в предварительных раундах в 2022 и 2023 годах, соперником Магдебурга во втором раунде 29 сентября снова станет "Клуб Каледж".

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