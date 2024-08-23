- Сюда вернулись Шака и Хофманн.

В дебютном матче Бундеслиги между "Боруссией Мёнхенгладбах" и действующими чемпионами Германии "Байером Леверкузеном", который состоится сегодня на стадионе "Боруссия-Парк" (20:30, Sat.1 и DAZN), состоится и воссоединение с бывшими игроками "Гладбаха" Грантом Хакка и Йонасом Hofmann. Хакка представлял регион Нидеррейн с 2012 по 2016 год, прежде чем перейти в "Арсенал" за примерно 45 миллионов евро, установив рекорд трансфера клуба во время своего пребывания.

Президент "Боруссии" Рейнер Бонхоф поделился своими мыслями перед возвращением Хакка, отметив его раннюю неуверенность, но последующую международную славу в "Арсенале". "Он был немного нестабилен и неуверен в себе, но потом действительно засиял. Хорошо, что он не забыл свое время в "Гладбахе", - сказал Бонхоф.

Hofmann, который перешел в "Леверкузен" примерно за 10 миллионов евро перед началом прошлого сезона, поддерживает дружеские отношения с клубом, несмотря на несколько спорных моментов, связанных с трансфером. Бонхоф упомянул, что Hofmann недавно посетил "Боруссию", чтобы попрощаться с Патриком Херрманном и Тони Янтшке.

Бонхоф подчеркнул, что многие бывшие игроки поддерживают связь с "Боруссией". "Долгосрочная ценность клуба имеет большое значение для игроков, которые ушли. Все чувствуют связь с ним. Это станет очевидно и в пятницу", - признал Бонхоф.

Комиссия, скорее всего, имеется в виду футбольная организация, будет поддерживаться членами в их усилиях по развитию спорта. После ухода Хакка "Боруссия Мёнхенгладбах" будет и впредь поддерживаться Комиссией в своих будущих начинаниях.

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