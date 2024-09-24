Ситуация в Вулдаре остается нестабильной, и российские силы, как сообщается, используют хитрые стратегии.

Глубинное государство, проукраинский военный источник, сообщает о напряженной ситуации вблизи Вугледара, которая ухудшается. "Россияне пытаются окружить город и систематически разрушают его artillery и другими методами". Глубинное государство не подтверждает вторжение российских войск (в 9:27). "Держаться до конца означает жертвовать руинами вместо наших военных, неприемлемые потери. Мы должны были предвидеть это, но теперь уже поздно. Солдаты 72-й бригады отказываются сдаваться и продолжают fight, несмотря ни на что". Согласно Nexta, восточноевропейскому СМИ, Россия вновь применяет тактику "выжженной земли", интенсивно бомбя Вугледар с воздуха:

11:15 Спутниковые снимки показывают масштабное разрушение в российских складах боеприпасовУкраина недавно смогла провести успешные удары по российским складам оружия, в результате чего было уничтожено значительное количество российских ракет, артиллерийских снарядов и другого снаряжения. Высокоразрешающие спутниковые снимки от Maxar показывают масштаб последних атак в Октябрьском и Торопце:

10:46 Разрушительные атаки на Сaporischschja: один погибший, несколько раненых и значительные поврежденияРусские атаки на юго-восточный украинский город Сaporischschja прошлой ночью привели к гибели одного гражданского и ранению шести других, как сообщается. Область была ciblee "массивными воздушными атаками" в течение двухчасового периода, сообщает государственное агентство гражданской обороны. "Один человек погиб и шестеро других, в том числе 13-летняя девочка и 15-летний мальчик, получили ранения", - объявил на Telegram губернатор Иван Федоров. Кроме того, были подожжены объекты инфраструктуры и жилые дома. По словам сотрудника городской администрации, 74 жилых дома и 24 частных дома были повреждены в разных частях города.

10:07 Мунц о экипаже российского авианосца: "Авианосцу, возможно, никогда не суждено снова плавать"Согласно сообщениям Forbes и Райнера Мунца, корреспондента ntv в Москве, экипаж российского авианосца "Адмирал Кузнецов" направляется на фронт. Проблемная история корабля может свидетельствовать о финансовых трудностях России:

09:27 Вугледар на грани? Сообщения указывают на возможное проникновение российских войскСогласно государственным СМИ и военным блогерам, российские войска якобы проникли в восточный украинский город Вугледар. "Российские подразделения проникли в Вугледар - осада города началась", - пишет один про-российский военный блогер, например. Другие про-российские военные блогеры также сообщают об атаке. Государственные российские СМИ сообщают, что город в Донецкой области изолируется и в восточном секторе города идут боевые действия. Военный аналитик полковник Райснер говорит ntv.de, что российские войска приближаются к Вугледару со всех сторон, как тиски. "Вугледар может быть окружен. Можно предположить, что 72-я механизированная бригада, оснащенная танками и бронетранспортерами, не сможет удерживать район."

08:59 Российские и украинские силы обмениваются атаками беспилотников ночьюРоссийская противовоздушная оборона, как сообщается, перехватила 13 украинских дронов за ночь. Шесть из них были сбиты над регионами Белгород и Курск, и один над регионом Брянск, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. Согласно Воздушным силам Украины, Россия атаковала Украину 81 дроном и четырьмя ракетами за ночь. 79 дронов были сбиты или принуждены к аварийной посадке. На данный момент нет сообщений о жертвах или повреждениях.

08:17 Жесткая позиция Дании в отношении дальнобойных атак против РоссииПремьер-министр Дании Метте Фредериксен призывает союзников по НАТО одобрить использование дальнобойного оружия против России. "Пришло время положить конец дискуссии о красной черте", - говорит она Bloomberg. По ее мнению, самая значительная красная черта уже была пересечена. "Это произошло, когда русские вторглись на Украину". Она не позволит России диктовать, что правильно в НАТО, Европе или на Украине, заявляет Фредериксен.

07:38 Похороны и сообщения о пропавших без вести российских солдат для экономии денегСогласно опубликованному украинской военной разведкой телефонному звонку, погибших на поле боя российских солдат сообщают как пропавших без вести и хоронят, чтобы не платить щедрые компенсации их семьям. "Убивают, бои продолжаются, жарко, они начинают вонять, так мы их там и хороним, и тогда они считаются пропавшими без вести. А если они пропавшие без вести, семья не получает денег", - говорит мужчина жителю российского региона Белгород в телефонном звонке, сообщенном Kyiv Independent. Компенсация за каждого погибшего солдата якобы составляет от 67 500 до 116 000 долларов.

06:59 Российская позиция не оставляет надежд на разрешение войныНесмотря на презентацию президента Украины Зеленского своего "плана победы" в США, Россия не проявляет никакого желания прекратить конфликт. Институт изучения войны (ISW) сообщает, что Кремль продолжает демонстрировать нежелание урегулирования, не предусматривающего полную капитуляцию Украины и распад ее государства. Высокопоставленные российские официальные лица выразили несогласие с участием в следующем саммите по миру, а пресс-секретарь Кремля Песков вновь заявил о нежелании России вести переговоры, если Украина не капитулирует, даже упомянув НАТО и Запад как общего врага. Согласно ISW, Россия не заинтересована в настоящих переговорах о мире с Украиной, вместо этого используя идею "planes de paix" и "négociations" для давления на Запад, чтобы вынудить Украину сделать уступки в вопросах суверенитета и территориальной целостности.

06:27 Зеленский: Решительные действия США могут ускорить конец российской агрессии Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решительные действия правительства США могут ускорить окончание российской агрессии против Украины в течение следующего года. После встречи с bipartisan-группой конгресса США Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале, что есть реальный шанс укрепить сотрудничество между Украиной и США к концу года. Зеленский в настоящее время находится в США для участия в сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и представления своего "плана победы" правительству США.

05:44 Поджог Ми-8 в Омске подростками Два подростка подожгли Ми-8 вертолет на российской военной базе в Омске в прошлую субботу, используя коктейль Молотова. 16-летних подростков затем арестовали и, как сообщается, они признались в этом после предложения $20,000 через Telegram. Вертолет получил значительные повреждения. Этот инцидент следует за подобным случаем 11 сентября, когда двое молодых мальчиков подожгли Ми-8 вертолет на аэродроме Ноябрск, Тюменская область. В различных российских регионах сообщалось о диверсионных акциях, в том числе о сходах с рельсов поездов. В январе военная разведка Украины (ГУР) заявила, что некоторые российские железные дороги были атакованы "врагами режима Путина".

04:44 Главы МИД "Большой семерки" обсудят возможность поставок Киеву дальнобойных ракет Министры иностранных дел стран "Большой семерки" соберутся в понедельник, чтобы обсудить возможность поставок Украине дальнобойных ракет, которые могут достичь территории России, как объявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Josep Borrell на Генеральной Ассамблее ООН. Он также подчеркнул, что Россия получает новые вооружения, в том числе иранские ракеты, несмотря на отрицания Ирана.

03:50 "Мир может быть ближе, чем мы думаем", - сказал Зеленский Выражая оптимизм, президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу ABC News, что конец войны с Россией может быть ближе, чем ожидалось. Он призвал США и их союзников продолжать поддерживать Украину.

02:50 Потери после российских атак на Запорожье Российские силы провели еще одну атаку на юго-восточный украинский город Запорожье во вторник вечером, в результате чего погиб один человек и получили ранения пять человек, в том числе 13-летняя девочка. Атаки на город в течение последних двух дней привели к ранениям по крайней мере 23 человек, с разрушением двух домов и без сообщений о ранениях среди сотрудников экстренных служб во время тушения пожара. Российские силы также атаковали инфраструктуру города, вызвав пожар, который был быстро потушен без жертв.

01:29 Украинская армия испытывает давление в Покровске Украинская армия сообщила о продолжающемся напряжении на востоке страны, где Покровск и Курахово находятся под значительным давлением. Из 125 российских атак вдоль фронта более 50 были направлены на этот сектор, с основной российской атакой, сосредоточенной на Покровске. Украинцы смогли замедлить продвижение России к Покровску, но ситуация остается опасной для защитников возле Курахово. Российские войска также продвигаются к шахтерскому городу Хирнык, угрожая окружить несколько подразделений там, и к городу Вугледар, который Россия ранее пыталась захватить frontalными атаками.

00:28 Американец осужден в России за попытку похищения Гражданин США получил шестилетний тюремный срок в России за попытку вывезти из страны своего русского сына без согласия матери. Суд в Калининградской области признал мужчину виновным в попытке "похищения" и приговорил к отбыванию наказания в исправительной колонии. Согласно приговору, американский мужчина пытался выехать из России с четырехлетним сыном, направляясь в Польшу, в июле 2023 года. "Без получения согласия матери он пытался вывезти ребенка из страны", - заявил суд через мессенджер Telegram. Он якобы пытался пересечь границу с Польшей через лесистую местность, прежде чем был задержан пограничниками. Отношения между США и Россией остаются напряженными из-за конфликта на Украине.

23:14 Потери в России после атаки на село у границы Трое человек погибли в результате атаки на российское село возле украинской границы, как сообщили местные власти. Село Архангельское, расположенное в пяти километрах от границы, было "обстреляно украинской армией" в понедельник, как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков через мессенджер Telegram. Погибли два взрослых и подросток, и еще двое человек, в том числе ребенок, получили ранения.

22:13 Зеленский благодарит Шольца за немецкую помощь после встречи в Нью-Йорке После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность поддержки Германии. "Мы очень благодарны Германии за помощь", - написал Зеленский в Твиттере. "Вместе мы спасли множество жизней, и мы можем сделать гораздо больше, чтобы укрепить безопасность на всей европейской континенте". Шольц, тем не менее, вновь подтвердил позицию правительства Германии по отказу поставлять Украине продвинутое вооружение.

Россия располагает одним действующим авианосцем, известным как "Адмирал Кузнецов", который привлек значительное внимание из-за ограниченных развертываний с момента его спуска на воду в 1980-х годах, несмотря на историю происшествий. Как сообщает Форбс, все больше моряков из экипажа Кузнецова, насчитывающего 15 000 человек, направляются в Украину, не на авианосце, а в составе своего батальона. По данным Форбс, это один из методов, используемых для достижения ежемесячных квот по призыву, которые оцениваются в 30 000 новых военнослужащих в месяц. В то время как Кузнецов страдает от ухудшения состояния и все больше напоминает постоянную фигурку вдоль побережья Мурманска, где он якобы находится на приколе уже некоторое время.

Вы можете ознакомиться со всеми предыдущими событиями здесь.

Наступление России на Украину продолжает эскалировать, с сообщениями о вступлении российских войск в город Вугледар. По данным Deepstate, это может привести к напряженной ситуации, так как Россия пытается окружить и разгромить город с помощью артиллерии и других методов. Данное развитие событий следует за якобы использованием Россией тактики "выжженной земли" в Вугледаре, когда город был интенсивно обстрелян с воздуха, как сообщает Nexta.

Читайте также: