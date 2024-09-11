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Ситуация с кражей автомобиля: следующие шаги

 and  Yaroslav Smith
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Парковка без машин: В случае кражи автомобиля причастные лица обязаны своевременно сообщить об этом...
Парковка без машин: В случае кражи автомобиля причастные лица обязаны своевременно сообщить об этом правоохранительным органам и своим страховым компаниям.

Ситуация с кражей автомобиля: следующие шаги

Ой, кажется, ваш автомобиль пропал! Если маловероятно, что его эвакуировали, самое время связаться с несколькими местами – вот простое руководство для тех, кого постигла эта неприятная ситуация.

Шаг 1: Свяжитесь с властями

Если ваш автомобиль вряд ли был эвакуирован, важно сразу же сообщить об предполагаемом угоне в полицию и подать заявление, как советует ADAC. Это добавит ваш автомобиль в список разыскиваемых. Не забудьте получить копию заявления – она понадобится вам для страховки и дорожного отдела.

При сообщении информации о вашем автомобиле придерживайтесь фактов, в которых вы абсолютно уверены. Не угадывайте текущий пробег, советуют эксперты ADAC. И если есть вероятность, что ваш автомобиль мог быть припаркован незаконно и увезен на штрафстоянку, обращайтесь в полицию, чтобы узнать об этом.

Шаг 2: Защитите свои цифровые активы

Можете ли вы вспомнить, что было в вашем автомобиле? Особенно, если ваш смартфон и карты тоже были украдены. В таком случае сразу же заблокируйте свой телефон и банковские карты.

Шаг 3: Сообщите об этом своей страховой компании и банку

Сразу же сообщите об угоне своей страховой компании, желательно в письменной форме, согласно рекомендациям ADAC. По данным GDV, они потребуют несколько документов для возмещения ущерба:

  • Копия полицейского отчета
  • Оригинальные ключи и документы на автомобиль
  • Свидетельство о снятии с регистрации из дорожного регистра (и ознакомьтесь с шагом 4)
  • Письменный отчет о повреждениях от клиента
  • Информация о стоимости автомобиля

Если вы арендовали или финансировали украденный автомобиль через банк, обязательно сообщите им об этом.

Шаг 4: Снимите автомобиль с регистрации

Вы должны снять свой украденный автомобиль с регистрации в дорожном отделе. ADAC советует вам понадобиться копия отчета об угоне, а также свидетельство о регистрации транспортного средства и регистрационный документ транспортного средства (части 1 и 2). Убедитесь, что это сделано в течение 14 дней после угона, чтобы избежать дальнейших налогов на автомобиль и страховых премий.

После сообщения об инциденте властям важно связаться с водителями транспортных средств в районе, где последний раз видели ваш автомобиль. Возможно, они видели что-то, что может помочь в поисках вашего автомобиля. Кроме того, если ваш арендованный или финансируемый автомобиль был украден, своевременное уведомление банка важно, чтобы избежать штрафов за просрочку платежей.

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