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Системы против Шлингера проходят испытания в ADAC, но не все полностью убеждены.

 and  Yaroslav Smith
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Технология стабилизации в прицепах способна помочь неустойчивому beträ Libero в возвращении на...
Технология стабилизации в прицепах способна помочь неустойчивому beträ Libero в возвращении на устойчивое направление.

Системы против Шлингера проходят испытания в ADAC, но не все полностью убеждены.

Антиколебательные Механизмы также Помогают Держать Прицепы на Курсе в Тяжелых Условиях Вождения, но их Эффективность Различается. ADAC Оценил Различные Системы Стабилизации.

В Германии число зарегистрированных прицепов неуклонно растет, и сейчас их зарегистрировано 8,4 миллиона, в том числе 756 000 автодомов, как сообщает ADAC. Вождение прицепа может быть сложным, особенно для тех, у кого мало опыта. Буксировка прицепа меняет физику автомобиля, делая его более восприимчивым к боковому ветру и смене полосы движения, что может привести к опасному раскачиванию.

В некоторых ситуациях управление автомобилем становится сложным или даже невозможным. В таких случаях системы стабилизации, которые недавно оценил ADAC, могут быть полезны. Все эти системы работают на основе похожего принципа: когда система обнаруживает потенциально критическое движение прицепа, она активирует тормоза прицепа.

Лучшим результатом в тесте, получившим общую оценку 1,5, стала система ATC 2.0 от AL-KO, показавшая отличную производительность во всех испытаниях устойчивости движения. Более дешевая альтернатива с оценкой 2,0 - система LEAS, которая показала хорошие результаты в испытаниях вождения, но имела некоторые проблемы с обработкой. Система Knott ETS Plus, стоимостью 815 евро, заняла третье место из-за задержки при маневрировании, получив оценку 2,8.

Покупатели антиколебательных систем должны учитывать совместимость. Например, система AL-KO совместима только с осями AL-KO, в то время как решение Knott подходит как для Knott, так и для AL-KO осей. Леас от BL-Trading, однако, можно использовать со всеми осями.

По словам ADAC, правильная установка и крепление светодиодного индикатора состояния на передней части автодома являются критически важными. Чтобы минимизировать риск критических ситуаций вождения, ADAC также рекомендует правильную загрузку и распределение веса прицепа. Если прицеп начинает раскачиваться, держите руль крепко и аккуратно примените тормоза.

В тяжелых условиях вождения может не хватить естественной устойчивости дорожного транспорта, что делает использование систем стабилизации обязательным. Как показали испытания ADAC, эти системы эффективно снижают потенциально опасное раскачивание прицепных автомобилей.

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