- Сингер поддерживает левые в Саксонии на выборах

Левые Саксонии могут рассчитывать на мощную поддержку в избирательной кампании. Певцов Константин Веккер выступает за кандидата в лидеры Сюзанну Шапер. "Мы живем снова в времена, когда действительно нужно быть осторожными: Все больше стран, городов, муниципий и регионов в Европе управляются фашистами и расистами. И все больше консерваторов сближаются с правыми партиями ради удержания власти", - сказал Веккер в заявлении. "Каждый из нас и все вместе мы должны сейчас действовать, чтобы сохранить демократию живой". Для этого нам нужны храбрые люди - также в парламентах.

Веккер хвалит Шапер за ее приверженность. "Как дипломированная медсестра, она борется за солидарное здравоохранение для всех людей, поддерживает движение хосписов, международную солидарность, социальную справедливость для всех людей и активно выступает против фашизма". Он не перестает мечтать о "мире без господства, без войны и фашизма, о безгражданском мире без патриархата, расизма, угнетения и эксплуатации людей и природы".

Крумбигель: "Голосуйте демократично, люди - вот в чем дело".

Певец "Принцев" Себастьян Крумбигель поддерживает кандидатуру Юлианы Нагель (Левые) в своем родном Лейпциге. Он хорошо ее знает и ценит. "Хотя я был социал-демократизирован, было бы большимloss для всех нас, если бы она не попала в парламент Саксонии снова. Голосуйте демократично, люди - вот в чем дело".

Первоначальный запрос к другим партиям не привел к поддержке со стороны известных артистов.

В борьбе за разные причины Сюзанна Шапер, кандидат в лидеры Левых в Саксонии, получила поддержку известного певца и композитора Константина Веккера из Дрездена. Веккер, критически настроенный по поводу растущего фашизма и консерватизма в Европе, восхищается позицией Шапер против фашизма и ее поддержкой солидарного здравоохранения.

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