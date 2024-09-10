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Сингапурцу требуется вернуть австралийскому казино значительную сумму денег на сумму десятков миллионов.

Житель Сингапура обязан вернуть более 38 млн австралийских долларов, что эквивалентно примерно 25,7 млн долларов США, вследствие значительных убытков, полученных в результате продолжительной игре в казино в Австралии.

 and  Melissa Williams
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В июле и августе 2018 года Йов Чой Вонг потерпел значительные финансовые неудачи на сумму несколько...
В июле и августе 2018 года Йов Чой Вонг потерпел значительные финансовые неудачи на сумму несколько миллионов долларов в казино и отеле Star Gold Coast.

Сингапурцу требуется вернуть австралийскому казино значительную сумму денег на сумму десятков миллионов.

В понедельник Верховный суд Квинсленда постановил, что Йев Чой Вонг должен значительную сумму Star Gold Coast, а также судебные издержки и проценты. За период с 26 июля по 2 августа 2018 года Вонг понес убытки в размере 47,3 миллиона австралийских долларов (31,5 миллиона долларов США) в казино.

По данным судебных документов, Вонг покинул страну, не погасив свой долг. Казино попыталось возместить свои потери, используя чек, предоставленный Вонгом их сестринскому заведению, Star Sydney, но платеж был возвращен после того, как Вонг приказал своему банку не принимать никакие чеки, выданные Star, согласно решению суда.

В 2019 году казино пыталось взыскать задолженность, подав иск против Вонга в Сингапуре, но дело было прекращено в следующем году из-за того, что сингапурские законы в основном запрещают взыскание долгов по азартным играм.

Согласно документам из сингапурского дела, Вонг часто играл в блэкджек в казино Star и его свита из примерно 28 человек была спонсирована казино для поездки и проживания, которых разместили в частных салонах.

На недавнем судебном процессе Вонг оспаривал, что он должен платить Star какую-либо сумму, заявляя, что выразил обеспокоенность по поводу дилеров карт казино и затем прекратил игру.

Вонг заявил, что возобновил игру после соглашения с главным операционным директором Star, Полом Арбуклом, который якобы заверил Вонга, что он не будет покрывать предыдущие потери, и казино простит любые будущие потери, если дилеры повторят свои якобы ошибки.

Однако Арбукл опроверг заключение такого соглашения, согласно решению суда.

Star Entertainment, которой принадлежит казино Gold Coast, отказалась комментировать дело. CNN запросила комментарии у представителей Вонга.

В письме, адресованном Вонгу и подписанном Арбуклом, генеральный директор извинился за проблемы, с которыми столкнулся Вонг во время своего визита, но отметил, что допущенные ошибки не привели бы к прямому финансовому ущербу для Вонга. Письмо не упоминало о прощении долга Вонга.

Кроме того, согласно решению суда, казино якобы сделало щедрые выплаты в качестве жеста доброй воли Вонгу после его жалоб.

Судья Мелани Хиндман заявила: "Соглашение, о котором заявляет доктор Вонг, не подтверждается письмом с извинениями или поддерживается другими доказательствами, представленными на суде".

После возникновения юридических проблем в Австралии Вонг решил укрыться в своей родной стране в Азии, пытаясь уклониться от уплаты своего значительного долга Star Gold Coast. Несмотря на усилия казино по взысканию долга по всему миру, в том числе подачу иска в Сингапуре, международные законы о азартных играх ограничили их способность вернуть деньги.

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