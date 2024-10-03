Симптомы аллергии, которые продолжаются после обычного сезона, согласно наблюдениям врача.

Для многих людей с аллергией осень стала еще более сложным сезоном из-за изменения климата. Аллергии теперь начинаются раньше и длятся дольше, что объясняется различными факторами, такими как климатический кризис.

По мере того, как температуры остаются теплыми в течение более длительных периодов и первый мороз откладывается, растения, которые распространяют аллергены, имеют больше времени для роста. Кроме того, более высокие уровни диоксида углерода в атмосфере, в основном вызванные использованием ископаемого топлива и выбросами, стимулируют рост растений, что приводит к увеличению количества пыльцы. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2021 году сезонными аллергиями страдали более 25% взрослых американцев.

Понимание распространенных триггеров осенних аллергий и их симптомов может быть полезным. Отличить аллергии от респираторных вирусов в более холодные месяцы может быть сложно, так как симптомы могут совпадать. Доктор Лина Вэнь, эксперт по благополучию и бывший комиссар здравоохранения, поделилась своими знаниями на эту тему.

CNN: Какие распространенные триггеры осенних аллергий?

Вэнь: Наиболее распространенным виновником является полынь, растение, широко распространенное в Соединенных Штатах. Одно растение полыни может выделять до 1 миллиарда зерен пыльцы. Сезон полыни обычно начинается в августе, достигает пика в сентябре и может продолжаться до ноября.

Другие растения, которые могут вызывать осенние аллергии, включают горькую сосну, репейник, свинорой, солянку и колючку. Грибы также способствуют осенним аллергиям. Осенью грибы могут накапливаться в опавших листьях, сена и влажных помещениях.

CNN: Какие симптомы должны ожидать люди?

Вэнь: К общим симптомам относятся насморк или заложенность носа, чихание, кашель, слезящиеся глаза, першение в горле и зуд и жжение в носу, рту и глазах.

CNN: С респираторными вирусами, также присутствующими в более холодные месяцы, как люди могут отличить сезонные аллергии от вируса?

Вэнь: Это может быть сложно. Аллергии обычно следуют сезонному паттерну и ухудшаются в определенные времена года. Симптомы длятся не менее недели, часто дольше. Аллергии также могут проявляться аналогичными симптомами из года в год. Некоторые признаки, указывающие больше на аллергии, чем на простуду, включают зуд в носу и горле и покрасневшие, слезящиеся глаза.

Респираторные инфекции также следуют сезонным паттернам и более распространены зимой по сравнению с весной и осенью, типичными сезонами аллергии. Один отличительный фактор - наличие лихорадки. Аллергии не вызывают лихорадку. Как правило, они не вызывают общих симптомов, таких как боль в теле и усталость. Хотя люди с аллергией могут развить кашель, наличие кашля должно указывать на респираторную инфекцию.

Люди, которые раньше страдали аллергией, уже могут знать, что облегчает их симптомы. Облегчение от лекарств от аллергии является обнадеживающим признаком того, что симптомы вызваны аллергией. Люди также могут пройти тесты на различные вирусные инфекции. Тесты доступны для гриппа, Covid-19 и РСВ (респираторно-синцитиальный вирус). Некоторые госпитализированные пациенты также могут проходить вирусную панель, включающую различные респираторные вирусы. Правительство США недавно сделало доступными еще один раунд бесплатных домашних тестов на Covid-19 - стоит подписаться, пока есть возможность.

CNN: Как можно диагностировать конкретные триггеры аллергии?

Вэнь: Некоторые люди хотят точно определить аллерген, вызывающий их симптомы. Им следует обратиться к своему терапевту за направлением к аллергологу-иммунологу. Этот специалист может провести кожную пробу, при которой на кожу наносится небольшое количество различных аллергенов для проверки реакции. Он также может порекомендовать анализ крови на наличие антител к аллергену.

CNN: Что следует учитывать в отношении триггеров аллергии, которые могут вызывать проблемы круглый год?

Вэнь: Несмотря на то, что весна и осень являются пиковыми сезонами аллергии из-за массового высвобождения пыльцы, другие триггеры также существуют. Одним из примеров являются клещи домашней пыли, крошечные организмы, которые питаются домашней пылью и влагой. Они являются общим indoor-аллергеном и могут вызывать симптомы круглый год.

У меня аллергия на клещей домашней пыли и тяжелая аллергия на полынь. Поэтому, хотя у меня есть некоторые симптомы аллергии круглый год, они значительно ухудшаются осенью.

Еще одну категорию стоит учитывать - это пищевые аллергии. По данным CDC, около 6% взрослых и детей страдают пищевыми аллергиями. Эти аллергии отличаются от сезонных аллергий и могут вызывать серьезные, а в некоторых случаях даже смертельные реакции.

CNN: Какие лечения могут помочь облегчить симптомы?

Вэнь: Существует несколько методов лечения сезонных аллергий. Попытка снизить воздействие аллергена является важной. Если проблема связана с полынью, ограничьте физическую активность на открытом воздухе в периоды высокой концентрации пыльцы, обычно это утро и ранний afternoon.

Меняйте одежду, когда возвращаетесь внутрь после занятий на открытом воздухе. Держите окна и двери закрытыми во время занятий внутри и в машине во время вождения. Сушите белье внутри, а не на открытом воздухе.

Лекарства могут включать таблетки и назальные спреи от антигистаминных средств для облегчения заложенности носа. Многие варианты доступны без рецепта, а также некоторые рецептурные варианты. Люди с тяжелыми симптомами могут получить пользу от иммунотерапии, также известной как уколы от аллергии.

Как правило, полезно проконсультироваться с врачом или медицинским работником перед началом любой новой схемы лекарств. Хотя некоторые люди могут испытать положительные результаты от безрецептурных средств, другим может потребоваться рецептурное лекарство или комбинация методов лечения.

Важно помнить, что просто потому, что лекарство является безрецептурным, это не означает, что у него нет побочных эффектов. Например, дифенгидрамин - это антигистамин, который имеет седативные свойства и может быть опасным при передозировке. Кроме того, многие назальные деконгестанты мешают другим лекарствам и не должны использоваться в течение длительного времени.

Беречь здоровье в осенний период, особенно для людей с аллергией, требует сосредоточенности на благополучии. Это может включать прием необходимых лекарств, таких как антигистаминные препараты или назальные спреи, для облегчения симптомов. Активное управление аллергией также может включать снижение воздействия аллергенов, ограничивая Outdoor-активность в периоды высокой концентрации пыльцы и держать окна и двери закрытыми, чтобы минимизировать проникновение аллергенов.

Читайте также: