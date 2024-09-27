Сима Систани, человек, который принял Оземпик, отказывается от своей роли генерального директора WeightWatchers.

При руководстве Сistani 61-летняя корпорация приобрела виртуальную платформу здравоохранения, которая связывала пациентов с медицинскими профессионалами, способными назначать препараты для похудения и контроля диабета, такие как Оземпик и Вейгово, что стало значительным сдвигом для организации, известной своими личными встречами и советами по контролю порций.

"Эти препараты доказали свою эффективность, и научный консенсус подтвердил, что ожирение - это долгосрочная проблема со здоровьем. Несмотря на возможное влияние на наш бизнес, важно быть честными об этом факте. Это не только вопрос силы воли", - ранее объяснил Сistani CNN в связи с изменениями. "Теперь мы говорим, что узнали больше и наша ответственность - улучшаться, чтобы помочь людям чувствовать себя позитивно и снизить стигму вокруг обсуждений ожирения".

Однако трансформация не удалась, и акции упали на 90% за год, так как люди предпочли использовать GLP-1 препараты независимо, а не через компании, подобные WeightWatchers. Акции упали еще на 4% в пятницу.

Акции снова упали в феврале, когда влиятельный инвестор Опра Уинфри объявила о своем уходе из совета директоров компании и передаче всех своих акций Национальному музею афроамериканской истории и культуры.

Уинфри стала членом совета директоров в 2015 году и инвестировала в 10-процентную долю, существенно повысив актуальность компании.

Тара Комонте, член совета директоров WeightWatchers и бывший CEO Shake Shack, займет должность временного CEO сразу же, согласно сообщению, выпущенному компанией. Перед тем, как присоединиться к компании в июне 2023 года, она работала CEO компании, занимающейся технологиями в области фертильности.

"Доказанная способность Комонте руководить межфункциональными трансформациями и стимулировать рост, а также ее глубокое понимание нашей миссии и преданность нашим членам дают нам полную уверенность, что она идеальный человек, чтобы вести WeightWatchers через этот критический этап и направлять компанию к долгосрочному успеху", - сказал Тило Семмельбауэр, председатель совета директоров WeightWatchers.

Решение сосредоточиться на виртуальных услугах здравоохранения и предложить GLP-1 препараты, такие как Оземпик и Вейгово, расширило сферу деятельности WeightWatchers за пределы традиционных личных встреч и советов по контролю порций. Несмотря на значительные инвестиции и членство в совете директоров Уинфри, ее уход и передача акций Национальному музею афроамериканской истории и культуры отрицательно сказались на акциях компании.

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